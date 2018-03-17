Число детей, погибших при крушении лодки у берегов Греции, возросло

Сегодня, 16:48

Всего в судне находились 20 человек 

Фото: AFP
Фото: AFP

Количество погибших в результате крушения лодки у берегов Греции возросло до 16 человек. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные полиции.

Отмечено, что погибли еще двое детей. Двум женщинам и одному мужчине удалось доплыть до берега и обратиться за помощью.

Ранее мы сообщали о 14 погибших в результате этого инцидента.

Напомним, Европейское агентство пограничной и береговой охраны ЕС объявило 1 февраля о старте новой операции "Фемида" по спасению жизней в центральном Средиземноморье.

Ранее в середине января в Средиземном море за сутки спасли больше тысячи мигрантов – корабли итальянской береговой охраны, а также участвующие в операции ЕС "София" приняли участие в 11 спасательных операциях.

Недавно по меньшей мере восемь мигрантов утонули у побережья Ливии при попытке пересечь Средиземное море, еще десятки людей считаются пропавшими без вести.

Как сообщалось, только за шесть месяцев 2017 года в Европу прибыли 116 682 мигрантов и беженцев, причем почти 83% их них оказались на побережье Италии.
Греция, крушение, дети, мигранты, погибшие, лодка
Источник:

Интерфакс

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