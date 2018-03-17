У берегов Греции погибли 14 мигрантов: четверо из них – дети

Всего на лодке было 20 человек

У берегов Греции погибли 14 мигрантов из Турции. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на местную полицию.

Беглецы пытались доплыть до греческих берегов, но у острова Агатонисион в Эгейском море лодка опрокинулась.

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Всего в судне находились 20 человек. Среди 14 погибших было четверо детей.

Напомним, Европейское агентство пограничной и береговой охраны ЕС объявило 1 февраля о старте новой операции "Фемида" по спасению жизней в центральном Средиземноморье.

Ранее в середине января в Средиземном море за сутки спасли больше тысячи мигрантов – корабли итальянской береговой охраны, а также участвующие в операции ЕС "София" приняли участие в 11 спасательных операциях.

Недавно по меньшей мере восемь мигрантов утонули у побережья Ливии при попытке пересечь Средиземное море, еще десятки людей считаются пропавшими без вести.

Как сообщалось, только за шесть месяцев 2017 года в Европу прибыли 116 682 мигрантов и беженцев, причем почти 83% их них оказались на побережье Италии.