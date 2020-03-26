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Число зараженных коронавирусом на планете превысило полмиллиона человек

26 марта, 20:58

Елена Кузьмич

За это время скончались около 23 тыс. человек

В мире с начала вспышки пандемии коронавируса зафиксировано более 500 тысяч случаев заражения. Об этом заявил университет Джонса Хопкинса.

Число заразившихся в настоящее время – 510 тыс. 108 человек.

За это время скончались около 23 тыс. человек.

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Больше всего летальных исходов – в Италии. На втором месте – Испания, на третьем – китайская провинция Хубэй, откуда начала изначально распространяться инфекция. В таблицах университета по скончавшимся пациентам указываются данные по странам, за исключением Китая, в случае которого ведется статистика по отдельным провинциям.

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Но вылечили от коронавируса в мире уже около 120 тыс. человек.

Ранее похожие данные привел портал Worldometers, который отслеживает онлайн данные по ситуации с коронавирусом. Согласно его данным, в мире выявлено уже свыше 519 тыс. случаев заражения.

Ранее сообщалось, что в Италии от коронавируса умерло более восьми тысяч человек. А во Франции объявили военную операцию против коронавируса. Военные будут помогать развозить продукты, технику и средства защиты.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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мир жертвы заражение коронавирус

Источник: Интерфакс

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