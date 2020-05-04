Число жертв коронавируса во Франции приблизилось к 25 тысячам

В настоящее время в больницах страны госпитализированы 25815 пациентов

Среди зараженных коронавирусом COVID-19 за последние сутки во Франции умерли 135 человек, что составляет с начала эпидемии 24895 летальных исходов.

Об этом сообщила Генеральная дирекция министерства здравоохранения страны.

Отмечается, что последняя статистика показывает очередное снижение как числа жертв эпидемии, так и количества ежедневных госпитализаций.

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Так, в настоящее время в больницах страны госпитализированы 25815 пациентов, инфицированных COVID-19, это на 12 меньше, чем день назад.

В реанимационных отделениях находятся 3819 тяжелобольных, что на 8 меньше, чем накануне.

За минувшие сутки подтверждено заражение коронавирусом у 308 человек, общее число выявленных инфицированных COVID-19 теперь достигло 131287 случаев.

В то время как начало выхода из режима изоляции объявлено во Франции на 11 мая, эта дата окончательно будет подтверждена в ближайший четверг, 7 мая, сообщили в воскресенье французские СМИ. Власти перед ожидаемым смягчением ограничений намерены еще раз дать оценку развитию эпидемиологической ситуации.

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Министр здравоохранения Франции Оливье Веран в интервью газете Le Parisien уже предупредил, что дата отмены изоляции еще может быть поставлена под вопрос.

В свою очередь, глава МВД Франции Кристоф Кастанер, отвечая на вопросы каналов RTL и LCI, а также газеты Le Figaro, заверил, что правительство будет делать все возможное, чтобы процесс смягчения ограничений начался 11 мая.

Ранее сообщалось, что карантин не будет отменен, "если число новых случаев заболевших COVID-19 не будет соответствовать ожидавшимся показателям снижения", а больницы окажутся переполненными.

Ранее сообщалось, что экономика Франции обвалилась из-за COVID-19.

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