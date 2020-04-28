Франция передумала выходить из карантина: премьер назвал причины

Эдуард Филипп пригрозил продлить карантин, если ситуация с коронавирусом не изменится

Власти Франции, которые ранее обвинили Китай во лжи насчет начала коронавирусной эпидемии, могут перенести отмену карантина, которая была запланирована на 11 мая.

Об этом, выступая 28 апреля в парламенте страны, заявил премьер-министр Франции Эдуард Филипп, представляя правительственный план выхода из карантина.

"Если показатели к 11 мая будут негативными, мы перенесем отмену режима карантина на более поздний срок. Либо же мы введем режим выхода из карантина на более строгих условиях в тех департаментах, где показатели будут в красном секторе", – сказал глава французского правительства.

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Филипп добавил, карантин не будет отменен "если незадолго до 11 мая, например 7 мая, число новых случаев заболевших COVID-19 не будет соответствовать ожидавшимся показателям снижения", а больницы окажутся переполненными.

"Мне очень хотелось бы, чтобы специалисты-эпидемиологи подтвердили нам правильность своего прогноза о том, что к 11 мая мы будем находиться на уровне в 3 тыс. больных в больницах в день", – подчеркнул он.

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Также Эдуард Филипп назвал важным условием отмены карантина готовность регионов к массовому тестированию населения.

Напомним, что Франция является одним из лидеров в мире по распространению COVID-19 – диагноз подтвердили более чем у 166 тысяч человек, из которых 23,2 тысячи скончались.

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Больше о том, как другие страны отменяют эпидемиологические меры, читайте в онлайн-хронике "Когда закончится карантин: Европа и США ослабляют ограничения" на нашем сайте.

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