Число жертв коронавируса во Франции увеличилось до 13 тысяч: людей призывают сидеть дома

В реанимационных отделениях в настоящее время находятся 7004 пациента

За минувшие сутки в больницах Франции умерли 554 пациента, зараженных коронавирусом.

Об этом заявил директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения страны Жером Саломон.

По последним данным общее число летальных исходов инфицированных COVID-19 составляет 13197. Из них 4599 умерли в домах престарелых.

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В реанимационных отделениях в настоящее время находятся 7004 пациента, что вторые сутки подряд показывает снижение тяжелых случаев. Всего госпитализированных с диагнозом COVID-19 во Франции – 31 267.

Заметим, что 1 марта более 25 тыс. пациентов выписались из больниц как выздоровевшие.

На этой стадии эпидемии как никогда важно строго соблюдать режим изоляции, а в случаях выхода из дома – установленную дистанцию между людьми. Французов просят не соблазняться начавшимися пасхальными днями и не нарушать предписанные ограничения.

Ранее сообщалось, что во Франции от COVID-19 умер украинец.

Также во Франции из-за коронавируса освободили более 6 тысяч заключенных.

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