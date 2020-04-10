Число жертв коронавируса во Франции увеличилось до 13 тысяч: людей призывают сидеть дома

За минувшие сутки в больницах Франции умерли 554 пациента, зараженных коронавирусом.
Об этом заявил директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения страны Жером Саломон.
По последним данным общее число летальных исходов инфицированных COVID-19 составляет 13197. Из них 4599 умерли в домах престарелых.
В реанимационных отделениях в настоящее время находятся 7004 пациента, что вторые сутки подряд показывает снижение тяжелых случаев. Всего госпитализированных с диагнозом COVID-19 во Франции – 31 267.
Заметим, что 1 марта более 25 тыс. пациентов выписались из больниц как выздоровевшие.
На этой стадии эпидемии как никогда важно строго соблюдать режим изоляции, а в случаях выхода из дома – установленную дистанцию между людьми. Французов просят не соблазняться начавшимися пасхальными днями и не нарушать предписанные ограничения.
Ранее сообщалось, что во Франции от COVID-19 умер украинец.
Также во Франции из-за коронавируса освободили более 6 тысяч заключенных.
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