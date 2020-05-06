Чрезвычайное положение во Франции продлят на два месяца: Сенат принял решение

В то время, как французские пивовары намерены вылить 10 млн литров пива из-за коронавируса, Сенат Франции принял законопроект, продлевающий чрезвычайное положение в стране до 10 июля. Об этом сообщает Le Figaro.

Режим ЧС действует во Франции с 24 марта, правительство предлагало продлить его действия до 24 июля, однако сенаторы решили иначе.

Впрочем, в Сенате допускают, что в дальнейшем может быть вновь продлен.

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Теперь документ рассмотрят на Национальном собрании. Окончательно документ должны утвердить до выходных.

Законопроект, среди прочего вводит новые ограничительные меры, в частности обязательный карантин по прибытию во Францию, а также введение так называемой "информационной системы" для отслеживания пациентов с COVID-19.

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Ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что власти могут перенести отмену карантина, которая была запланирована на 11 мая.

"Если показатели к 11 мая будут негативными, мы перенесем отмену режима карантина на более поздний срок. Либо же мы введем режим выхода из карантина на более строгих условиях в тех департаментах, где показатели будут в "красном секторе", – сказал он.

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Согласно последним данным Университета Хопкинса, во Франции подтверждено 170 694 случаев заражения COVID-19, умерли 25 537 человек, выздоровели 52 853.

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