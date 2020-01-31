Цифровая революция: эстонцы могут проголосовать даже в бане

"Сегодня" продолжают цикл "Цифровая революция", посвященный, в частности, онлайн-сервисам в государственном секторе.

Голосование на выборах без похода на избирательный участок. Если в Украине об этом пока только мечтают, в Эстонии еще с 2005 года ввели возможность электронного волеизъявления – через интернет. Бросить бумажный бюллетень в урну можно по-прежнему, но все больше эстонцев предпочитает электронное голосование. С его введением к минимуму свели попытки подкупа избирателей и фальсификаций. "Сегодня" выяснили – Украина также хочет идти "эстонским путем", и в этом году уже может провести тестирование электронных выборов. Как это может выглядеть – в очередном материале из цикла "Цифровая революция".

В Эстонии стал очень популярным ролик, на котором запечатлено, как голосуют на выборах посетители бани. Они выбирают кандидата в ноутбуке, не отрываясь от отдыха.

Процесс такого голосования довольно простой: идентификация через смс, вход в личный электронный кабинет и – собственно выбор кандидата. На все про все – полторы минуты. Первые электронные выборы в Эстонии состоялись 15 лет назад. Тогда, без традиционного посещения участка, а через интернет, проголосовали менее 1% тех, кто имеет на это право. Впрочем, с каждым годом все больше эстонцев отдают предпочтение именно такому виду голосования.

"В прошлом году у нас были выборы в парламент Эстонии и Европарламент, и более 40% людей, принявших участие в выборах, голосовали через интернет", – говорит руководитель государственной службы Эстонии по организации выборов Арне Койтмяэ.

Голосование происходит в специальном приложении для компьютера, которое можно скачать на сайте избирательной комиссии. Войти в программу можно либо благодаря ID- карте – через специальный переходник к ноутбуку, либо – получив смс на телефон. После входа в приложение избиратель видит перечень кандидатов. "Голос" в зашифрованном виде направляется в избирательную комиссию и потом человек может проверить – зачислен ли он. Особенность такого электронного волеизъявления – избиратель может изменить свой выбор. Ведь голосовать в электронной системе можно в течение десяти дней.

"Я могу изменить свой выбор столько раз, столько хочу. Если вижу, что кандидат сказал какую-нибудь глупость в средствах массовой информации, я могу сказать – эй, я за тебя уже не хочу голосовать, и выбрать другого", – объясняет спикер центра "e-ESTONIA" Анетт Нюма.

Такие электронные голоса и считать в разы быстрее, чем бумажные бюллетени.

"Вся процедура сверки занимает около двух часов, так что это куда быстрее, чем считать "бумажные" голоса", – говорит 2руководитель государственной службы Эстонии по организации выборов Арне Койтмяэ.

И обходятся электронные выборы куда дешевле привычные.

"Одно электронное голосование стоит только два евро, а один "голос" на бумажном бюллетене – от четырех до шести евро", – говорит спикер центра "e-ESTONIA" Анетт Нюма.

Учитывая, что около трехсот тысяч граждан Эстонии живут в других государствах, электронные выборы также упростили процесс волеизъявления и для них. Для Украины, за пределами которой на заработках уже миллионы людей, переход на электронное голосование не менее актуален.

"Мы над этим работаем, и сегодня в ЦИК есть интерес к этому вопросу. Мы рассматриваем вопрос, чтобы уже на местных уже выборах сделать один цифровой округ, в одном месте, и протестировать, посмотреть, как реагируют на это люди", – говорит вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Помимо удобства для избирателей, электронное голосование должно минимизировать фальсификации. А еще – попытки подкупа избирателей.

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