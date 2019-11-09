Цветы и свечи в прицелах снайперов: как Германия отмечает 30-летие падения Берлинской стены, фото и видео

Стена с 1961 по 1991 год разделяла социалистическую и капиталистическую части Германии

Германия отмечает важную для истории страны дату — 30 лет назад пала Берлинская стена , которая десятилетия разделяла государство на две части.

Сегодня, 9 ноября, в Берлине проходят ряд памятных мероприятий, в том числе возле мемориала на улице Бернауэр штрассе, где сохранился отрезок некогда неприступного укрепления. В них приняли участие высшее руководство страны, включая президента Франка-Вальтера Штайнмайера, канцлера Ангелу Меркель.

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Меркель довольно активно общалась с присутствующей на мероприятии молодежью, шутила и селфилась под пристальными взглядами личной охраны и полицейских снайперов.

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Видео: Reuters

Лидеры стран Вишеградской группы президент Польша Анджей Дуда, Венгрия – Янош Адлер, Словакии – Зузана Чапутова, Чехии – Милош Земан тоже возложили венки и цветы, а в расположенной там же часовне присутствовали на поминальная служба по погибшим при попытке сбежать из ГДР.

Кульминацией торжеств станет концерт у Бранденбургских ворот, который пройдет вечером. Перед собравшимися выступит Берлинская государственная капелла под руководством Даниэля Баренбойма. С речью к гражданам и гостям обратится глава германского государства.

Напомним, Ангела Меркель накануне 30-летнего юбилея падения Берлинской стены дала интервью еженедельнику Der Spiegel, в котором рассказала, что сделала бы, если бы Берлинская стена не была разрушена .

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