Дело рейса MH17: прокурор рассказал, как следствие вышло на обвиняемых

Представители прокуратуры собрали достаточно доказательств для рассмотрения дела о сбитом в небе над Донбассом рейсе МН17 по сути. В том числе собрано достаточно информации о подозреваемых. Об этом на предварительных слушаниях сообщил прокурор Тэйс Бергер.

Как известно, Boeing 777 разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как был сбит, предположительно, ракетой, выпущенной из российской системы "Бук". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. На сегодняшний день есть четверо обвиняемых в этом преступлении – бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), украинский гражданин и лидер боевиков Леонид Харченко, генерал-майор Сергей Дубинский и российский полковник Олег Пулатов.

Как сообщил на слушаниях прокурор Тэйс Бергер, расследование роли этих четырех подозреваемых началось с установления их личности, для чего в начале расследования были подслушаны телефонные разговоры, в которых говорилось о "Буках" в связи со сбитым самолетом 17 июля 2014 года.

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"Иногда личность пользователя соответствующих телефонных номеров было легко определить. Подозреваемый Дубинский, например, часто представлялся по телефону как полковник Петровский, заместитель министра обороны, а также как Хмурый, его позывной или боевое имя. В то же время его собеседники регулярно назвали его Сергеем Николаевичем, а иногда и фамилию Дубинский. В интервью, которое Дубинский дал в декабре 2014 года, он представляется как "генерал-майор Петровский Сергей Николаевич, позывной Хмурый, 1962 года рождения, в Донецкой области", – пояснил он.

Бергер отметил, что и Гиркин в интервью рассказывает, что его псевдоним – Игорь Стрелков. В отношении Пулатова телефонные разговоры о его дне рождения и его роли в боевых действиях в Чечне позволили получить конкретную информацию, которая могла быть объединена с его позывным Гюрза и редким сочетанием имен "Олег Юлдашевич".

"Таким образом, все четверо подозреваемых были установлены в ходе расследования", - добавил Бергер.

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Кроме того, в ходе расследования о том, как подозреваемые "функционировали в их вооруженной группе, была собрана информация об иерархической линии, которая шла от Гиркина вверх через сначала Дубинского, а затем через Пулатова к Харченко".

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Кроме того, был проведен поиск свидетелей, которые могли бы рассказать о подозреваемых, что дало свои результаты.

"Например, несколько бывших членов вооруженной группы так называемой "ДНР" были заслушаны в качестве свидетелей. Среди них свидетель с позывным Батя заявил, что отвечал за логистику в "ДНР" и участвовал в сопровождении белого грузовика Volvo. Свидетель S14 заявил, что служил в "ДНР" в "Главном управлении разведки" во главе с подозреваемым Дубинским. Свидетель S07 заявил, что был одним из водителей и телохранителей подозреваемого Харченко в "ДНР". Свидетель S21 заявил, что был подчиненным Харченко в ДНР и был причастен к выводу установки "Бука" в Российскую Федерацию вечером 17 июля 2014 года", - рассказал прокурор.

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Прокурор подчеркнул, все обвиняемые – Гиркин, Дубинский, Харченко и Пулатов – не проходят по делу как исполнители. Они инициировали доставку "Бука" из России на оккупированный Донбасс, а после ЧП с "Боингом" организовали вывоз установки обратно в РФ.

"Они не преследуются в судебном порядке как фактические исполнители процесса. Следовательно, не нужно никаких доказательств о точном времени событий, чтобы судить этих четырех подозреваемых", – говорится в заявлении.

Напомним, что судебный процесс по делу о сбитом лайнере Malasia Airlines начался в юридическом комплексе Схипхол под Амстердамом 9 мая. Из-за пандемии процесс был приостановлен, но 8 июня он возобновился.

Все подробности в спецтеме Суд по делу MH17

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