Дело МН17 готово к рассмотрению по сути: прокуроры собрали достаточно доказательств

Прокурор Бергер подчеркнул, что по системе "Бук" было проведено "тщательное исследование"

Дело о сбитом в небе над Донбассом пассажирском авиалайнере Малазийских авиалиний, рейса МН17 готово к рассмотрению по сути. Об этом говорится в докладе представителей прокуратуры в рамках предварительных слушаний, которые проходят в судебном комплексе Схипхола в Нидерландах.

Так, прокурор Тэйс Бергер напомнил, что, в соответствии с главным сценарием, МН17 был сбит ракетой "Бук".

"Мы провели расследование самой системы с целью собрать информацию для того, чтобы оценить другие доказательства, чтобы понять работу системы Бук. Для этого мы собрали информацию из нескольких источников, мы также разобрали несколько ракет, мы взорвали их во время тестов и визуально расследовали саму установку и фотографировали ее", - перечислил он некоторые следственные действия.

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По словам прокурора, информация о системе и ее работе была получена от российского производителя Алмаз-Антей, украинской, грузинской сторон, нидерландских специалистов по обороне и немецкого ракетостроителя.

В ходе расследования специалисты из разных стран также сравнили физические компоненты различных типов ракет "Бук" с инородными материалами, найденными в останках и вещах жертв, в обломках MH17 и в зоне бедствия.

Прокуратура убеждена, что данные о системе "Бук" и самой установке помогают в оценке других доказательств, таких, как показания свидетелей.

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"Например, показания свидетеля X48 относительно экипировки солдат на месте запуска могут быть проверены с использованием фотографий специальных головных уборов – так называемых танковых крышек – сделанных во время расследования установки", – конкретизировал он одним из примеров.

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Прокурор Бергер подчеркнул, что по системе "Бук" было проведено "тщательное исследование".

"Результаты помогли подтвердить другие доказательства и дать представление об общей эксплуатации ракеты системы "Бук". Мы не видим причин для дальнейшего расследования", – констатировал он.

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Ранее также сообщалось, что в телах погибших членов экипажа сбитого самолета обнаружили осколки ракеты, выпущенной из российского зенитно-ракетного комплекса "Бук".

Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как был сбит, предположительно, ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Напомним, что судебный процесс по делу о сбитом из российского "Бука" лайнере стартовал 9 мая. Главные подозреваемые – бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), украинский гражданин и лидер боевиков Леонид Харченко, генерал-майор Сергей Дубинский и российский полковник Олег Пулатов.

Все подробности в спецтеме Суд по делу MH17

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