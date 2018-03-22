Дело Скрипаля: Литва может выслать российских дипломатов из страны

Сегодня, 16:05

В стране рассматривают разные способы реакции на отравление в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Даля Грибаускайте. Фото: AFP
Даля Грибаускайте. Фото: AFP

Литва допускает возможность высылки из страны сотрудников российской разведки, которые работают в стране под дипломатическим прикрытием. Об этом сообщила президент страны Даля Грибаускайте.

"Средства могут быть различные, в том числе и высылка из Литвы отдельных, идентифицированных нами сотрудников разведки, а также расширение списка Магнитского", – сказала журналистам в Брюсселе президент, отвечая на вопрос о возможном ответе Литвы на отравление в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Напомним, Великобритания выслала 23 российских дипломатов и приостановила дипломатические контакты с Москвой на высоком уровне. Лондон обвиняет Москву в причастности к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипача и его дочери Юлии.

Великобритания утверждает, что оба россиян отравили токсичным военной нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанной в России.

Тереза Мэй заявила в очередной раз о том, что Россия виновна в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери

Как сообщалось, 4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они впали в кому. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.  Вину за отравление Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.

Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

17 марта Россия объявила об ответных мерах против Великобритании.
Россия, Великобритания, Литва, грибаускайте, дипломаты
Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Фото:pixabay

"Дело Скрипаля": Лондон не изменит позицию из-за высылки из РФ британских дипломатов

17 Марта, 13:54

Реакция Москвы на обвинения не меняет обстоятельства дела 

Евросоюз

Викторас Пранцкетис. Фото: ru.delfi.lt

Спикер Сейма Литвы ответил на предложение премьера страны сблизиться с Россией

3 Января, 13:13

По словам Виктораса Пранцкетиса, позиция Литвы по отношению к России остается неизменной
Загрузка...

Россия

В МИД РФ не комментирую высылку шведских дипломатов. Фото: tvc.ru

Россия высылает двух шведских дипломатов - СМИ

28 Ноября 2017, 13:56

В Москве и Стокгольме официально пока не комментируют происходящее

Политика

Скриншот

Порошенко в честь праздника сделал Литве уникальный подарок

16 Февраля, 13:21

К столетию независимости Литвы президент передал Грибаускайте ценный фолиант

Евросоюз

Фото: AFP

Высланные российские дипломаты покидают Великобританию

20 Марта, 11:14

По решению британского правительства 20 марта они вылетят в Москву 

Политика

Даля Грибаускайте. Фото: AFP

Грибаускайте в ООН: Россия шантажирует и запугивает Украину

20 Сентября 2017, 06:44

Президент Литвы вспомнила и о "любимом оружии РФ"
Загрузка...