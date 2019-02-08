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День рождения политзаключенных в плену Кремля: Европарламент написал письма

Сегодня, 11:52

8 февраля Владимиру Балуху выполнилось 48 лет, а Роману Сущенко "стукнет" 50 лет 9 февраля

Фото: facebook.com/UkraineEUMission
Фото: facebook.com/UkraineEUMission.
День рождения политзаключенных в плену Кремля: Европарламент написал письма //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d4e/66d/5c5d4e66d731c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d4e/66d/5c5d4e66d731c.jpg Евросоюз 8 февраля Владимиру Балуху выполнилось 48 лет, а Роману Сущенко "стукнет" 50 лет 9 февраля

Группа членов Европейского парламента и представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий обратились со словами поддержки к украинским узникам Кремля Роману Сущенко и Владимиру Балуху по случаю их дня рождения.

Они потребовали у России немедленно освободить всех политзаключенных украинцев, а Балуху и Сущенко, которым 8 и 9 февраля исполняется 48 и 50 лет соответственно, выразили свою поддержку, пожелав им крепкого здоровья, сил и терпения

Письма евродепутатов были выложены на Facebook-стране представительство Украины в ЕС.

Кроме Точицкого, документы подписали депутаты Европейского парламента Марк Демесмакер (Бельгия), Эдуард Кукан (Словакия), Чарльз Теннок (Великобритания), Михал Бони (Польша), Ребекка Хармс (Германия), Джули Уорд (Великобритания) и Анна Фотыга (Польша).

"Мы также призываем международное сообщество усилить давление на Россию и спасти их из русского плена", – добавили в украинском представительстве.

Напомним, ранее члены Группы дружбы с Украиной в парламенте Великобритании обратились с письмами к капитанам трех украинских кораблей, захваченных российскими спецслужбами в ноябре.

Кроме того, прошлым летом в Европарламенте состоялся флешмоб в поддержку другого политзаключенного Олега Сенцова, в которой приняли участие европарламентарии, представители Постоянного представительства Украины при СЕ, украинцы и сотрудники евроучреждений в Страсбурге.

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Тег Европарламент, политзаключенные, точицкий, Сущенко, Балух

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