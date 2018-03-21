Девушка получила странное сообщение в WhatsApp и нашла свою любовь

Некоторые друзья пары опасаются, что отношения развиваются слишком быстро, но супруги уверены: вся их история доказывает, что им суждено быть вместе

Мужчина познакомился с женщиной из-за неправильно набранного номера в WhatsApp. Они стали парой в тот же день, поженились спустя две недели и сейчас готовятся вместе переехать в другую страну. Некоторые их друзья и родственники опасаются, что отношения развиваются слишком быстро, но супруги уверены: вся их история доказывает, что им суждено быть вместе.

Майкл Эванджелоу из Лондона всего лишь хотел оставить себе заметку на будущее — посмотреть комедию Girls Trip (в российском прокате она называлась "Улетные девочки"). Он решил отправить название фильма самому себе через приложение WhatsApp, но неправильно набрал номер, и в итоге сообщение, в котором было написано только Girls Trip, получила Лина Дальбе — женщина, с которой Майкл никогда не был знаком, пишет LADbible.

Лина попыталась понять, кто и почему написал ей это. Между незнакомцами завязался разговор. По словам Лины, если бы она состояла в отношениях, то вряд ли стала бы общаться с незнакомым мужчиной. Скоро оба поняли, что в их разговоре проскочила искра.

— Girls Trip.

— Привет! Girls Trip? Кто вы? Полагаю, это сообщение было для другой Лины

— Хаха, прости, я думал, что отправляю это сам себе. Я проверил, и я набирал свой номер, но вместе с ним записан ещё один, извини. Я Майкл Эванджелоу, не знаю, как твой оказался записан вместе с моим, Лина. Мы знакомы?

— Как странно! Ты живёшь в Британии? Нет, не думаю, что мы знакомы, Майкл…

— Да, в Британии. А ты случайно не Лина из Швеции? Подруга Бенара?

— Я шведка, да, но кто такой Бенар? История всё запутаннее…

Беседа быстро перешла в флирт. Майкл и Лина видели аватарки друг друга и сразу же понравились друг другу внешне. Вскоре Майкл предложил встретиться. Лина ответила: "По-моему, вся это ситуация очень странная, но чудная, так что да, давай встретимся".

Первая встреча произошла в ресторане всего через четыре часа после того, как Майкл ошибся номером. Из ресторана они отправились в бар. По словам Лины, они сочли, что это судьба каким-то образом свела их вместе.

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"Мы поцеловались в тот же вечер, а на следующий день пообедали вместе. С тех пор мы не расставались. Мы сразу же стали парой. Это было так естественно — как будто мы всегда знали друг друга", – рассказывает Лина.

Через две недели после первого свидания Лина упомянула, что мечтает жить в Дубае, и Майкл сразу же предложил переехать туда вместе. Она объяснила, что по мусульманским правилам они должны быть женаты, чтобы им было позволено жить там вместе.

"Это был ни в коем случае не намек, но он сказал: "Тогда давай так и сделаем. Давай поженимся" – заверяет девушка.

Лина сразу же согласилась, и вскоре они с Майклом стали супругами. Некоторые из друзей поначалу сочли их ненормальными, но потом согласились, что в жизни вообще редко бывают гарантии, а если Лина и Майкл чувствуют, что поступают правильно, нет причин их переубеждать. Лина призналась, что в какой-то момент перестала рассчитывать на настоящую любовь, но встреча с Майклом это изменила.

Напомним, кавалер потребовал у девушки вернуть деньги за свидание и стал посмешищем.

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Кроме того, напомним, беременная девушка жестоко отомстила парню, который порвал с ней в День святого Валентина.

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