Директор Болгарского нацтелевидения ушел в отставку из-за пьяного вождения

Суда признал Каменарова виновным в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения

Фото: Pixabay

В Болгарии, где ранее министр юстиции ушла в отставку из-за скандала с элитной недвижимостью, произошло новое скандальное увольнение. Так, генеральный директор Болгарского национального телевидения (БНТ) Константин Каменаров в среду подал в отставку. Как сообщает Болгарское национальное радио, Совет электронных СМИ принял ее единогласно.

Поводом для отставки стало решение Софийского городского суда, который признал Каменарова виновным в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и приговорил его к 15 месяцам лишения свободны условно с трехлетним испытательным сроком и штрафу в 600 левов (около 300 евро), на полтора года он лишен водительских прав.

Инцидент произошел в июне 2016 года – автомобиль, которым управлял Каменаров, был остановлен полицейским патрулем. Приговор был вынесен судом первой инстанции в конце 2017 года, но был обжалован. Решение суда является окончательным и вступило в законную силу. Временно исполняющим обязанности генерального директора БНТ до проведения нового конкурса назначен программный директор телекомпании Емил Кошлуков.

Ранее мы сообщали, что чешский министр юстиции ушла в отставку из-за плагиата.

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