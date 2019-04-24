Директор Болгарского нацтелевидения ушел в отставку из-за пьяного вождения
Суда признал Каменарова виновным в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения
В Болгарии, где ранее министр юстиции ушла в отставку из-за скандала с элитной недвижимостью, произошло новое скандальное увольнение. Так, генеральный директор Болгарского национального телевидения (БНТ) Константин Каменаров в среду подал в отставку. Как сообщает Болгарское национальное радио, Совет электронных СМИ принял ее единогласно.
Поводом для отставки стало решение Софийского городского суда, который признал Каменарова виновным в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и приговорил его к 15 месяцам лишения свободны условно с трехлетним испытательным сроком и штрафу в 600 левов (около 300 евро), на полтора года он лишен водительских прав.
Инцидент произошел в июне 2016 года – автомобиль, которым управлял Каменаров, был остановлен полицейским патрулем. Приговор был вынесен судом первой инстанции в конце 2017 года, но был обжалован. Решение суда является окончательным и вступило в законную силу. Временно исполняющим обязанности генерального директора БНТ до проведения нового конкурса назначен программный директор телекомпании Емил Кошлуков.
Ранее мы сообщали, что чешский министр юстиции ушла в отставку из-за плагиата.
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