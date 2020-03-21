Для создания вакцины от коронавируса заразиться согласились 20 тысяч добровольцев

Британские фармацевты набрали более 20 тысяч добровольцев, которые согласились заразиться вирусами, похожими на COVID-19, чтобы помочь разработать вакцину.

Исследованиями занимается компания hVivo, сообщает The Wall Street Journal.

Добровольцы необходимы, чтобы создать вакцину от коронавируса. За участие в эксперименте каждый из них получит около 4500 долларов.

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В отличие от лекарств, вакцины предназначены для здоровых людей, чтобы они могли избежать заболевания.

Между тем, о новом коронавирусе до сих пор мало известно, и лекарств от него нет – у заболевших лечат только симптомы.

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Обычно фармацевтическим компаниям для подобных экспериментов необходимо несколько десятков людей, но на рекламу hVivo за несколько дней откликнулись более 20 тысяч человек.

Напомним, ранее "Сегодня" сообщали о том, что в Всемирная организация здравоохранения рекомендовала при лечении от коронавируса заменять жаропонижающее средство ибупрофен и содержащие его медицинские препараты парацетамолом.

Также ВОЗ заявила о нехватке в мире оборудования для диагностики коронавируса.

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