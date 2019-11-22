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Докторскую диссертацию главы Минфина Сербии признали плагиатом

22 ноября, 03:33

Университет предпримет необходимые процедуры, чтобы аннулировать докторскую степень министра

/ Фото: Wikipedia

Докторская диссертация министра финансов Сербии Синиши Мали признана плагиатом. Об этом сообщила национальному телевидению РТС ректор Белградского университета Иванка Попович.

"Комиссия по профессиональной этике заключила, что имеет место факт плагиата, то есть кражи чужой интеллектуальной собственности без соответствующей ссылки", — заявила ректор.

Ожидается, что университет предпримет необходимые процедуры, чтобы аннулировать докторскую степень министра, которую он получил в 2013 году. По словам ректора, решение окончательное и пересмотрено не будет.

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Скандал вокруг докторской степени Синиши Мали не утихал пять лет. За это время разные комиссии то утверждали диссертацию, то заявляли о наличии в ней незаконных заимствований.

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Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Синиша Мали отказался комментировать ситуацию, отметив, что "сделает это в ближайшее время, а сейчас его больше заботит бюджет Сербии".

Напомним, что ранее мы писали о том, что главу Сената Испании заподозрили в плагиате. 68-летний Мануэль Крус занял пост главы верхней палаты парламента в мае текущего года.

Ранее появилась информация, что ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко лично написал диссертацию президента России Владимира Путина.

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Сербия министр плагиат Минфин докторская

Источник: ТАСС

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