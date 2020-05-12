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Долгожительница из Испании стала старейшей пациенткой в мире, победившей COVID-19

12 мая, 23:22

Елена Вус

Заболевание протекало бессимптомно

Долгожительница из Испании, где ранее подтвердили первый случай COVID-19 у домашнего кота, Мария Браньяс стала старейшей пациенткой в мире, победившей коронавирус.

Пенсионерка заболела, когда в марте в доме престарелых Санта-Мария-дель-Тура в городе Олот, где проживает Браньяс, началась вспышка COVID-19, сообщает издание Daily Mail.

Женщина никуда не выходила из своей комнаты, чтобы не заразить других. Даже свой 113-й день рождения ей пришлось праздновать в одиночестве.

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Заболевание протекало бессимптомно. Женщине удалось выздороветь. 17 других постояльцев дома престарелых скончались.

Мария Браньяс – самая старая жительница Испании. Она родилась в Сан-Франциско, США, 4 марта 1907 года и переехала в Испанию в 1915 году. Браньяс удалось пережить две мировых войны, гражданскую войну в Испании и пандемию испанского гриппа. У долгожительницы трое детей, 11 внуков и 13 правнуков.

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