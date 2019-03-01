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Дом Скрипалей в Солсбери очистили от остатков яда

Сегодня, 14:35

Очистка дома Скрипаля от следов нервно-паралитического вещества стала наиболее сложной задачей

Дом Скрипалей в Солсбери
Дом Скрипалей в Солсбери. Фото: AFP
Дом Скрипалей в Солсбери очистили от остатков яда //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/dcc/b60/5c3dccb604440.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/dcc/b60/5c3dccb604440.jpg Евросоюз Очистка дома Скрипаля от следов нервно-паралитического вещества стала наиболее сложной задачей

Правительство Великобритании объявило в пятницу о завершении работ по ликвидации последствий загрязнения нервно-паралитическим веществом дома бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском городе Солсбери, после чего объект недвижимости был передан совету графства Уилтшир. Как говорится в сообщении, распространенном в пятницу Министерством окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Соединенного Королевства, после передачи дома властям графства, в нем будет проведен ремонт, и он заново будет заселен.

"Правительство сотрудничает с владельцем недвижимости, советом графства Уилтшир и партнерами, чтобы обеспечить выполнение всех ремонтных работ в доме. Когда они будут завершены, дом будет возвращен в эксплуатацию", — говорится в заявлении ведомства.

Таким образом дом Скрипаля на улице Кристи Миллер Роуд и еще 11 потенциально опасных объектов в Солсбери и его окрестностях, которые в марте прошлого года могли быть заражены отравляющим веществом, были признаны безопасными для представителей общественности. К данной операции под названием Operation MORLOP были привлечены от 600 до 800 военных специалистов химической, биологической, радиационной защиты, которым для ее выполнения потребовалось 13 тысяч часов. За это время военнослужащие взяли в общей сложности 5 тысяч проб в Солсбери и в окрестностях Эймсбери, где в июне прошлого года в критическом состоянии были госпитализированы британка Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули.

Один из источников агентства Press Association в оборонной сфере отметил, что очистка дома Скрипаля от следов нервно-паралитического вещества стала наиболее сложной задачей среди всех объектов и производилась бригадами военных специалистов на протяжении от трех до четырех месяцев.

Замминистра британского Минобороны Тобиас Элвуд заявил, что в связи с инцидентом в Солсбери были пересмотрены планы по закрытию пяти военных объектов в Соединенном Королевстве. По его словам, данное решение было принято на основании "объективной оценки быстро меняющихся угроз".

Ранее сообщалось, что дом в британском Солсбери, в котором находится квартира пережившего покушение ГРУ бывшего двойного шпиона Сергея Скрипаля, демонтируют.

Напомним, ранее журналисты определили местонахождение Сергея Скрипаля и его дочери Юлии – они утверждают, что россияне живут на юге Англии под наблюдением врачей.

Как сообщалось, британская прокуратура возлагает ответственность за отравление на оперативников ГРУ Анатолия Чепигу (известного также как "Руслан Боширов") и Александра Мишкина ("Александр Петров").

Кроме того, ранее британский премьер Тереза Мэй прямо заявляла о том, что именно президент РФ Владимир Путин несет ответственность за отравление Скрипалей, ведь именно "его правительство контролирует, финансирует и направляет военную разведку, ГРУ через свое Министерство обороны".

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Тег Великобритания, Скрипаль, Солсбери

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Источник:

ТАСС

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