"Друзья Путина" в Европе насторожили Ангелу Меркель

Бундесканцлерин обеспокоена систематической поддержкой Кремлем правых и популистов

Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото: Alexander Zemlianichenko/REUTERS.

Россия систематически поддерживает едва ли не всех евроскептиков и правопопулистов Европы, и это не может не вызывать обеспокоенность у европейских демократий.

Об этом на пресс-конференции в Берлине 19 июля заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Здесь возникают вопросы. Мы постоянно наблюдали за тем, что правоориентированные партии, популистские партии получили со стороны России в той или иной форме очень сильную поддержку … Это является поводом для беспокойства", – подчеркнула бундесканцлерин.

Меркель также призвала руководство итальянской партии "Лига", главой которой является прозванный из-за своей пророссийской позиции "другом Путина" Маттео Сальвини, прояснить ситуацию вокруг финансирования.

Напомним, ранее в СМИ была опубликована аудиозапись беседы соратника Сальвини, Джанлуки Савоини, с российскими предпринимателями, с которыми он обсуждал возможную сделку о покупке нефти, дивиденды от которой (65 млн долларов) могла получить партия.

Прокуратура Милана начала расследование по подозрению Савоини в международной коррупции.

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