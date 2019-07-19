"Друзья Путина" в Европе насторожили Ангелу Меркель
Бундесканцлерин обеспокоена систематической поддержкой Кремлем правых и популистов
Россия систематически поддерживает едва ли не всех евроскептиков и правопопулистов Европы, и это не может не вызывать обеспокоенность у европейских демократий.
Об этом на пресс-конференции в Берлине 19 июля заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
"Здесь возникают вопросы. Мы постоянно наблюдали за тем, что правоориентированные партии, популистские партии получили со стороны России в той или иной форме очень сильную поддержку … Это является поводом для беспокойства", – подчеркнула бундесканцлерин.
Меркель также призвала руководство итальянской партии "Лига", главой которой является прозванный из-за своей пророссийской позиции "другом Путина" Маттео Сальвини, прояснить ситуацию вокруг финансирования.
Напомним, ранее в СМИ была опубликована аудиозапись беседы соратника Сальвини, Джанлуки Савоини, с российскими предпринимателями, с которыми он обсуждал возможную сделку о покупке нефти, дивиденды от которой (65 млн долларов) могла получить партия.
Прокуратура Милана начала расследование по подозрению Савоини в международной коррупции.
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