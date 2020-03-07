ДТП в Польше: перевернулся микроавтобус, погиб украинец

Смертельная авария произошла недалеко от границы с Украиной

В Польше произошло дорожно-транспортное происшествие – столкнулись микроавтобус с украинскими номерами и пассажирский автобус. В результате аварии погиб украинец.

Об этом сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"6 марта 2020 года на трассе Хелм – Белополье, недалеко от польско-украинской границы, произошло ДТП с участием микроавтобуса с украинскими регистрационными номерами и польского автобуса", - отметил дипломат.

Он добавил, что водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, в котором находилось четверо пассажиров, нарушил правила дорожного движения и столкнулся с польским автобусом, который стоял на остановке.

"В результате сильного удара микроавтобус перевернулся, погиб один пассажир – гражданин Украины. Другие пассажиры в результате инцидента не пострадали", – сообщил Погорельцев.

Водитель микроавтобуса был задержан польской полицией. Начато расследование аварии.

Родственникам погибшего сообщили о трагедии, они уже прибыли в Польшу. Украинские дипломаты заверили, что поддерживает контакты с местной полицией, а также оказывает необходимое содействие и помощь родственникам погибшего, в частности, с оперативной доставкой тела на Родину.

Напомним, что не так давно, 28 февраля, в Польше столкнулись две легковушки – погиб водитель одной из них, 20-летний парень из Тернопольской области. Позже в больнице умер один из пассажиров.

Также мы сообщали о гибели двоих украинцев в ДТП на территории Польши. 48-летний мужчина погиб неподалеку от Познани, а в Калише 20-летнего украинца сбил грузовик Scania.

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