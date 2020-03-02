В Польше трагически погиб 20-летний украинец: (фото)

Украинец выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем

В Польше произошло смертельное ДТП с участием украинца. Об этом сообщили в соцсетях.

В автокатастрофе 28 февраля погиб житель села Заставье Пидгаецкого района Тернопольской области Игорь Широкий. Парню было 20 лет.

Как сообщают польские СМИ, ДТП случилось в направлении с поселка Яниково в Войцике, около 19:00. Две легковушки Volkswagen столкнулись на повороте дороги, вблизи леса. Водитель погиб, еще два человека получили ранения. Один из пассажиров скончался в больнице Олавы на следующий день.

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В результате сильного столкновения транспортные средства были сильно повреждены.

Игорь Широкий ехал в направлении Войцице. На повороте он выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen Golf. Травмированную женщину госпитализировали, ее жизни нет угроз.

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Сейчас тело погибшего находится в за границей.

Напомним, ранее в Венгрии столкнулись пять автомобилей. Микроавтобус с украинской регистрацией и вылетел за пределы дороги, в результате ДТП погибли двое украинцев.

Кроме того, в прошлом году стало известно о гибели двух украинцев в результате дорожно-транспортных происшествий в Польше. 48-летний мужчина погиб неподалеку от Познани, а в Калише 20-летнего украинца сбил грузовик Scania.

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