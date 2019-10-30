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Два украинца погибли в ДТП в Польше: стали известны подробности

30 октября, 15:49

Оба трагических случая произошли в Великопольском воеводстве

/ Фото: Полтавщина

Двое украинцев погибли в дорожно-транспортных происшествиях в Польше. Оба трагических случая произошли в Великопольском воеводстве.

Как сообщает poznews.pl, во вторник, 29 октября, в населенном пункте Тарнув Подгурни неподалеку Познани, 48-летнего украинца насмерть сбил автомобиль.

Трагедия произошла утром, когда мужчина вместе с двумя другими коллегами из Украины шли на работу по обочине дороги. Причины и обстоятельства смертельного происшествия сейчас устанавливает полиция. Пока детали не разглашаются.

А неделю назад, 22 октября, в Калише погиб 20-летний украинец. Трагедия случилась после 21:00. По информации полиции, парень внезапно выскочил на дорогу перед грузовиком Scania. Водитель не смог остановиться и наехал на него. С тяжелыми травмами украинца отвезли в больницу, где он и умер.

Напомним, 27 октября в Польше вблизи села Шероновице произошло ДТП с участием микроавтобуса, на котором путешествовали граждане Украины. Транспорт с семью пассажирами сошел с дороги и врезался в остановку, после чего перевернулся. Водитель объяснил на месте, что транспорт неожиданно подскочил. Три человека госпитализированы в больницу.

Как мы писали ранее, в Чехии произошло ДТП с участием украинцев. Так, микроавтобус, в котором находились 12 пассажиров, слетел с дороги и перевернулся на крышу. В результате аварии 10 человек получили травмы – трое женщин и семеро мужчин.

Кроме того, 19 октября в Венгрии автобус с украинцами попал в ДТП: 10 пострадавших. По информации полиции, водитель микроавтобуса Mercedes из-за превышения скорости не справился с управлением, на перекрестке съехал на обочину и врезался в дерево.

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