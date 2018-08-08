Дуда назвал переломный момент в новейшей истории Европы

Война в Грузии показала, что в архитектуре европейской и мировой безопасности появилась тревожная брешь, считает президент Польши

Агрессия России против Грузии в 2008 году стала одним из переломных моментов в новейшей истории Европы. Об этом говорится в письме участникам конференции в Варшаве, посвященной 10 годовщине нападения РФ на Грузию, передает "Польское радио".

"Гордость и надежду, которыми Революция роз наполнила сердца грузин, заменили горе и беспомощность в связи с жестоким насилием и траур за погибшими солдатами и мирным жителям", - говорится в письме.

Дуда также отметил, что война в Грузии показала, что "в архитектуре европейской и мировой безопасности появилась тревожная брешь".

"Значение тех трагических событий полностью признавал президент Республики Польша Лех Качиньский, прибывший в Тбилиси в обществе президентов Украины, Литвы, Эстонии и премьера Латвии", - отметил Дуда.

Напомним, США призвали Россию вывести войска с оккупированных грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии.

Как известно, Россия признала "независимость" Абхазии и Южной Осетии сразу после окончания российско-грузинской войны в августе 2008 года.

Также сообщалось, что Россия может аннексировать Южную Осетию.