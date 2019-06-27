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Джонсон допускает возможность приостановки работы парламента для реализации Brexit

27 июня, 03:01

При этом Джонсон отверг идею прерывания летних парламентских каникул

Фото: AFP

Фаворит борьбы за посты нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Борис Джонсон не стал напрямую отвергать возможности приостановки работы парламента, чтобы обеспечить невмешательство законодателей в процесс реализации выхода страны из Европейского союза, хотя и признал, что такие сценарии его не привлекают. Свою позицию по данному вопросу основной претендент изложил в среду вечером во время общения кандидатов в премьеры с избирателями в социальной сети "Фейсбук".

Джонсон не стал отвечать "нет" на вопрос о подобной возможности, а обошел вопрос стороной, дав понять, что рассчитывает на понимание депутатами Палаты общин необходимости воплощения в жизнь воли британского народа в вопросе о Brexit. "Меня не привлекают такие устаревшие механизмы, как назначение перерыва в работе парламента. Давайте доведем дело до конца, будучи гордой представительной демократией, которая задала народу этой страны вопрос, который получила на него очень простой ответ и которая честно пообещала претворить его в жизнь. И мы должны будем это сделать", — сказал фаворит премьерской гонки.

При этом Джонсон отверг идею прерывания летних парламентских каникул, чтобы предоставить депутатам нижней палаты возможность найти выход из сложившегося вокруг Brexit политического тупика в ходе внеочередной сессии в августе. "Я не убежден в том, что парламент должен заниматься улаживанием той проблемы, созданию которой он сам же и способствовал", — заметил кандидат, добавив, что "возможно, дополнительные заседания парламента — это не то, чего бы нам хотелось".

Ранее фаворит среди кандидатов на кресло будущего премьер-министра Великобритании Борис Джонсон выразил готовность при любом раскладе вывести свою страну из ЕС 31 октября.

Мы также писали, что еще до заключения соглашения с ЕС Джонсон призвал власти старны сопротивляться давлению Евросоюза на переговорах по условиям Brexit.


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Тег работа, Великобритания, ЕС, парламент, джонсон, Brexit

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ТАСС

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