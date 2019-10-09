Джонсон хочет представить парламенту новое соглашение по Brexit: подробности

Глава правительства хочет провести заседание в Палате общин в выходной день впервые с 1982 года

Борис Джонсон / Фото: AFP

Британский премьер Борис Джонсон намерен представить парламенту 19 октября новый проект соглашения по условиям выхода Великобритании из ЕС (Brexit) для "важного голосования". Об этом сообщает в среду газета "Файнэншл таймс" со ссылкой на представителя правящей Консервативной партии.

С этой целью глава правительства хочет провести заседание в Палате общин в выходной день впервые с 1982 года, когда разразилась Фолклендская война между Аргентиной и Великобританией. Джонсон надеется, что Лондон и Брюссель все еще могут заключить соглашение об условиях Brexit на саммите ЕС 17–18 октября, хотя сделать это, по мнению ряда европейских политиков, в том числе ирландского премьера Лео Варадкара, будет "очень трудно".

Тем не менее на такую возможность указал главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье. "Заключить сделку все еще возможно", - заявил он в среду журналистам телеканала "Скай ньюс".

Реклама

По словам Барнье, технические переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются. В четверг он встретится с британским министром по вопросам Brexit Стивеном Баркли.

"Вполне вероятно, что заседание в субботу состоится в любом случае", – отметил представитель Консервативной партии.

В тренде Дело на десятки миллиардов долларов: как Китай соперничает с Россией за Казахстан

Ранее сообщалось, что Евросоюз согласен уступить Великобритании в одном из вызывающих споры вопросов, которые обсуждаются на переговорах, касающихся предстоящего выхода страны из состава сообщества.

Ранее источники в британском правительстве заявили британским СМИ, что переговоры фактически зашли в тупик из-за того, что Евросоюз не согласен на выход Северной Ирландии из таможенного союза ЕС.

Стоит отметить, что Джонсон неоднократно заявлял, что Соединенное Королевство в любом случае покинет ЕС к 31 октября. Однако на Даунинг-стрит обещали попросить об отсрочке Brexit, если соглашение об условиях Brexit не удастся заключить к 19 октября.

Все подробности в спецтеме Brexit

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама