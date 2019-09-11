Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,88
27,47

Джонсон настаивает, что новое соглашение о Brexit до сих пор возможно

11 сентября, 04:17

Британский премьер именно сейчас проводит переговоры на эту тему с Арленом Фостером

Борис Джонсон

Борис Джонсон / Фото: AFP

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон настаивает, что и дальше есть возможность достижения нового соглашения о выходе страны из ЕС, поскольку он проводит переговоры с лидером демократов-юнионистов Арленом Фостером.

Об этом сообщает BBC.

Реклама

"Борис Джонсон настаивает на том, что новое соглашение о Brexit является вполне возможным. Ведь британский премьер именно сейчас проводит переговоры на эту тему с Арленом Фостером, главой демократов-юнионистов", – говорится в сообщении.

Демократы-юнионисты является партией британской Северной Ирландии. Эта политическая сила предупредила, что любое решение ситуации вокруг Brexit, которое привело бы к появлению жестких торговых границ между ЕС и Британией является неприемлемым.

Как сообщалось, работа британского парламента, который на прошлой неделе решил не дать Борису Джонсону осуществить Brexit без соглашения, в этот вторник была приостановлена на 5 недель – до 14 октября.

Великобритания обязана покинуть Евросоюз до 31 октября этого года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Великобритания ЕС соглашение джонсон Brexit

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Газ для украинцев может стать дешевле, а Рада планирует активно поработать: итоги дня
Газ для украинцев может стать дешевле, а Рада планирует активно поработать: итоги дняЭкономика
После переезда в новый дом пара нашла невероятный клад
После переезда в новый дом пара нашла невероятный кладFun
В Кабмине назвали крупнейших доноров Украины: на что они дают деньги
В Кабмине назвали крупнейших доноров Украины: на что они дают деньгиЭкономика
Прокуратура Нидерландов требует от России выдать Цемаха
Прокуратура Нидерландов требует от России выдать ЦемахаЕвросоюз
14 тысяч монет: фермер обнаружил невероятный клад на своем участке
14 тысяч монет: фермер обнаружил невероятный клад на своем участкеFun
Газовые переговоры Украины в Брюсселе: Оржель раскрыл подробности
Газовые переговоры Украины в Брюсселе: Оржель раскрыл подробностиЭкономика

Новости партнеров

Loading...