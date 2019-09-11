Джонсон настаивает, что новое соглашение о Brexit до сих пор возможно

Британский премьер именно сейчас проводит переговоры на эту тему с Арленом Фостером

Борис Джонсон / Фото: AFP

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон настаивает, что и дальше есть возможность достижения нового соглашения о выходе страны из ЕС, поскольку он проводит переговоры с лидером демократов-юнионистов Арленом Фостером.

Об этом сообщает BBC.

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"Борис Джонсон настаивает на том, что новое соглашение о Brexit является вполне возможным. Ведь британский премьер именно сейчас проводит переговоры на эту тему с Арленом Фостером, главой демократов-юнионистов", – говорится в сообщении.

Демократы-юнионисты является партией британской Северной Ирландии. Эта политическая сила предупредила, что любое решение ситуации вокруг Brexit, которое привело бы к появлению жестких торговых границ между ЕС и Британией является неприемлемым.

Великобритания обязана покинуть Евросоюз до 31 октября этого года.

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