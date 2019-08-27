Джонсон после саммита G7 заявил о чуть большем оптимизме по Brexit

Джонсон подчеркнул, что достигнуть согласия между ЕС и Великобританией будет сложно

Борис Джонсон / Фото: AFP

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после саммита G7 стал оптимистичнее рассматривать возможность заключить соглашение между Лондоном и Брюсселем по Brexit, сообщают в понедельник британские СМИ.

"Я несколько более оптимистичен", – сказал Джонсон на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Биаррице.

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В то же время Джонсон подчеркнул, что достигнуть согласия между ЕС и Великобританией будет сложно, и в настоящее время перспективы Brexit зависят от ЕС.

Также Джонсон вновь заявил, что, если Великобритания выйдет из ЕС без сделки, она не будет выплачивать ЕС 39 млрд фунтов стерлингов, которые Евросоюз требует от Великобритании в качестве отступных. Он отметил, что "значительные суммы" из этих 39 млрд фунтов Великобритания сможет потратить на приоритетные задачи в случае выхода из ЕС без сделки. Джонсон не пояснил, оставит ли Великобритания себе только часть этих денег или же все 39 млрд фунтов.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон по своему усмотрению сократит размер отступных за выход страны из Евросоюза с 39 до 9 млрд фунтов стерлингов в случае "жесткого" Brexit.

Кроме этого, мы сообщали о том, что Борис Джонсон допустил, что "жесткого" Brexit можно избежать , если Евросоюз сам предложит компромиссные варианты новой сделки между Брюсселем и Лондоном. Общаясь с местными фермерами, он заверил их в государственной поддержке в случае проблем с выходом на привычные рынки после Brexit.

Все подробности в спецтеме Cаммит G7

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