Лондон уменьшит количество отступных в несколько раз в случае "жесткого" Brexit – Джонсон

Если компромисса так и не найдут, сумма отступных может еще уменьшиться

/ Фото: AFP

Лондон по своему усмотрению сократит размер отступных за выход страны из Евросоюза с 39 до 9 млрд фунтов стерлингов в случае "жесткого" Brexit. Об этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредит европейских лидеров на саммите стран "Большой семерки" во французском Биаррице, сообщает The Mail on Sunday.

По данным издания, отсутствие компромисса в вопросе соглашения об условиях Brexit может привести к тому, что согласованная с Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй сумма отступных может быть и вовсе сокращена до семи миллиардов.

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Напомним, что в июле Джонсон, будучи в статусе главного кандидата на пост британского премьера, пообещал не выплачивать Брюсселю 39 млрд, пока Лондон не согласует новое улучшенное соглашение об условиях Brexit.

Также, мы писали, что Евросоюз открыт к любым формам сотрудничества с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном по проблеме выхода Соединенного Королевства из ЕС (Brexit), кроме выхода без соглашения. Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября этого года.

В то же время Борис Джонсон допустил, что "жесткого" Brexit можно избежать , если Евросоюз сам предложит компромиссные варианты новой сделки между Брюсселем и Лондоном.

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