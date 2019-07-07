Джонсон заявил о готовности Британии покинуть ЕС 31 октября
Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены
Великобритания готова выйти из Евросоюза 31 октября со сделкой или без нее, соответствующее заявление сделал участник избирательной гонки за пост премьер-министра Борис Джонсон.
"Мы в значительной степени были готовы 29 марта. И мы будем готовы к 31 октября. И очень важно, чтобы наши партнеры это понимали", - заявил Джонсон в интервью газете The Telegraph.
Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года. За это время страна должна будет ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, в противном случае она покинет Евросоюз без каких-либо договоренностей с Брюсселем.
Напомним, что из-за невозможности реализовать Brexit премьер-министр Тереза Мэй объявила об отставке с поста лидера правящей Консервативной партии и должности главы правительства.
На данный момент в гонке за лидерство в партии тори участвуют лишь два претендента – действующий глава МИД Джереми Хант и его предшественник Борис Джонсон.
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