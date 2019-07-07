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Джонсон заявил о готовности Британии покинуть ЕС 31 октября

7 июля, 03:24

Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены

Борис Джонсон
Борис Джонсон. Фото: AFP

Великобритания готова выйти из Евросоюза 31 октября со сделкой или без нее, соответствующее заявление сделал участник избирательной гонки за пост премьер-министра Борис Джонсон.

"Мы в значительной степени были готовы 29 марта. И мы будем готовы к 31 октября. И очень важно, чтобы наши партнеры это понимали", - заявил Джонсон в интервью газете The Telegraph.

Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года. За это время страна должна будет ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, в противном случае она покинет Евросоюз без каких-либо договоренностей с Брюсселем.

Напомним, что из-за невозможности реализовать Brexit премьер-министр Тереза Мэй объявила об отставке с поста лидера правящей Консервативной партии и должности главы правительства.


На данный момент в гонке за лидерство в партии тори участвуют лишь два претендента – действующий глава МИД Джереми Хант и его предшественник Борис Джонсон.

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Тег Великобритания, ЕС, соглашение, джонсон, Brexit

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