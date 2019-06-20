Игры кончились: в гонке за премьерство в Британии остались лишь двое
Следующим главой британского правительства станет Борис Джонсон либо Джереми Хант
Вслед за министром внутренних дел Великобритании Саджидом Джавидом, который ранее в этот день выбыл из гонки за кресло премьера Соединенного Королевства, прекратил свое участие и действующий министр окружающей среды Майкл Гоув.
В пятом туре голосования членов Консервативной партии он набрал самое меньшее количество голосов – 75 и занял последнее, третье, место среди оставшихся кандидатов.
На втором месте оказался министр иностранных дел Джереми Хант, который, впрочем, не сильно оторвался от своего однопартийца – главу Форин-офиса поддержали 77 из 313 тори в Палате общин британского парламента.
Лидером гонки уверенно остается бывший глава МИД и мэр Лондона Борис Джонсон с 160 голосами. Именно ему отдают предпочтение и большинство и обычные жители Британии.
Решающий тур голосования состоится в конце июля. В нем примут участие 160 тыс. рядовых членов Консервативной партии, которые и определят имя будущего лидера партии и, соответственно, нового премьер-министра Великобритании.
Учитывая колоссальный разрыв в голосах с Джонсоном (более чем в два раза), Хант уже признал себя аутсайдером голосования, но обещал не сдаваться.
Напомним, действующая глава правительства Тереза Мэй объявила об отставке с должности премьера еще в прошлом месяце. Выступая перед журналистами на Даунинг-стрит, она не смогла сдержать слез.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Игры кончились: в гонке за премьерство в Британии остались лишь двое". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В британской оппозиции требуют второй референдум по Brexit
Корбин сказал, что решение должно включать "реальный выбор" как для противников Brexit, так и для его сторонников
Мэй уйдет с поста лидера Консервативной партии, но пока останется премьером
Должность лидера консерваторов Мэй занимала в течение 1061 дня
Британия выдвинула России жесткий ультиматум
Лондон не намерен налаживать отношения с Москвой до тех пор, пока РФ не изменит свое поведение
Тереза Мэй покинула пост главы своей партии
Лидер продолжит исполнять обязанности премьера Британии до тех пор, пока ей не найдут преемника