Игры кончились: в гонке за премьерство в Британии остались лишь двое

Следующим главой британского правительства станет Борис Джонсон либо Джереми Хант

Фото: REUTERS/Hannah McKay.

Вслед за министром внутренних дел Великобритании Саджидом Джавидом, который ранее в этот день выбыл из гонки за кресло премьера Соединенного Королевства, прекратил свое участие и действующий министр окружающей среды Майкл Гоув.

В пятом туре голосования членов Консервативной партии он набрал самое меньшее количество голосов – 75 и занял последнее, третье, место среди оставшихся кандидатов.

На втором месте оказался министр иностранных дел Джереми Хант, который, впрочем, не сильно оторвался от своего однопартийца – главу Форин-офиса поддержали 77 из 313 тори в Палате общин британского парламента.

Лидером гонки уверенно остается бывший глава МИД и мэр Лондона Борис Джонсон с 160 голосами. Именно ему отдают предпочтение и большинство и обычные жители Британии.

Решающий тур голосования состоится в конце июля. В нем примут участие 160 тыс. рядовых членов Консервативной партии, которые и определят имя будущего лидера партии и, соответственно, нового премьер-министра Великобритании.

Учитывая колоссальный разрыв в голосах с Джонсоном (более чем в два раза), Хант уже признал себя аутсайдером голосования, но обещал не сдаваться.

Напомним, действующая глава правительства Тереза Мэй объявила об отставке с должности премьера еще в прошлом месяце. Выступая перед журналистами на Даунинг-стрит, она не смогла сдержать слез.

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