Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,39
29,52
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Игры кончились: в гонке за премьерство в Британии остались лишь двое

20 июня, 22:48

Следующим главой британского правительства станет Борис Джонсон либо Джереми Хант

Фото: REUTERS/Hannah McKay
Фото: REUTERS/Hannah McKay.

Вслед за министром внутренних дел Великобритании Саджидом Джавидом, который ранее в этот день выбыл из гонки за кресло премьера Соединенного Королевства, прекратил свое участие и действующий министр окружающей среды Майкл Гоув.

В пятом туре голосования членов Консервативной партии он набрал самое меньшее количество голосов – 75 и занял последнее, третье, место среди оставшихся кандидатов.

На втором месте оказался министр иностранных дел Джереми Хант, который, впрочем, не сильно оторвался от своего однопартийца – главу Форин-офиса поддержали 77 из 313 тори в Палате общин британского парламента.

Лидером гонки уверенно остается бывший глава МИД и мэр Лондона Борис Джонсон с 160 голосами. Именно ему отдают предпочтение и большинство и обычные жители Британии.

Решающий тур голосования состоится в конце июля. В нем примут участие 160 тыс. рядовых членов Консервативной партии, которые и определят имя будущего лидера партии и, соответственно, нового премьер-министра Великобритании.

Учитывая колоссальный разрыв в голосах с Джонсоном (более чем в два раза), Хант уже признал себя аутсайдером голосования, но обещал не сдаваться.

Напомним, действующая глава правительства Тереза Мэй объявила об отставке с должности премьера еще в прошлом месяце. Выступая перед журналистами на Даунинг-стрит, она не смогла сдержать слез.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Великобритания, премьер-министр, Борис Джонсон, джонсон, хант

Вы сейчас просматриваете новость " Игры кончились: в гонке за премьерство в Британии остались лишь двое". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В британской оппозиции требуют второй референдум по Brexit

Сегодня, 03:19

Корбин сказал, что решение должно включать "реальный выбор" как для противников Brexit, так и для его сторонников

Число кандидатов на пост британского премьера сократилось до шести

14 июня, 14:07

Министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок объявил о снятии своей кандидатуры

Мэй уйдет с поста лидера Консервативной партии, но пока останется премьером

7 июня, 00:18

Должность лидера консерваторов Мэй занимала в течение 1061 дня

Британия выдвинула России жесткий ультиматум

7 июня, 14:13

Лондон не намерен налаживать отношения с Москвой до тех пор, пока РФ не изменит свое поведение

Тереза Мэй покинула пост главы своей партии

7 июня, 18:15

Лидер продолжит исполнять обязанности премьера Британии до тех пор, пока ей не найдут преемника

Претендент на премьерский пост Британии признался, что потреблял наркотики

8 июня, 09:06

Майкл Гоув заявил, что принимал наркотики 20 лет назад, когда был молодым журналистом

Невероятная история мальчика, выросшего с ягуарами

Похороненный пёс "ожил" и выбрался из могилы (фото)

Что лечит калина в организме человека

Названы 11 ранних симптомов рака

Обильное питье: печальные последствия

Щенок спит в холодильнике, а хозяева пытаются ему помешать

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

В квартире с Тымчуком находилась его жена - Геращенко

Легенда Динамо Блохин перенес операцию

"Жалкий неудачник": британский боксер оскорбил Владимира Кличко

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Налоги на посылки из-за рубежа вырастут: что подготовили украинцам

Сегодня, 07:38

Около 43% интернет-покупателей приобретают товар на зарубежных сайтах

"Нужен работник до 45 лет": работодателей в Украине ждут проблемы

Вчера, 07:51

Доказать факт дискриминации по возрасту очень сложно

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

Вчера, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

Прогноз Всемирного банка: почему Украина к концу года станет еще беднее Европы

18 июня, 07:51

Мировой ВВП падает быстрее прогноза. Одна из причин – угроза мировой торговой войны

Убийство Лукьяненко: видео с подозреваемым во время поисков Даши

Эксперты рассказали, как охладить квартиру без кондиционера

Новая первая леди Украины: что известно о Елене Зеленской?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь