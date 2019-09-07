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Джонсону грозит тюрьма из-за Brexit без соглашения

7 сентября, 21:26

Депутаты подадут в суд на Джонсона, если он не отсрочит Brexit

Борис Джонсон

Борис Джонсон / Фото: AFP

Согласно принятому парламентом законопроекту о продлении срока Brexit глава правительства Британии Борис Джонсон может предстать перед судом в случае игнорирования требований закона.

Об этом сообщает Yahoo News.

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"Борис Джонсон может попасть в тюрьму, если он не отложит Brexit", – сказал экс-директор службы государственных обвинений Кеннет Дональд Джон Макдональд. Отмечается, что депутаты, включая более 20 консерваторов, одобрили законопроект, направленный на предотвращение Brexit без соглашения, который должен стать законом в понедельник.

В то же время Джонсон заявил членам Консервативной партии в пятницу, что готов проигнорировать законодательство.

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Ранее Палата лордов британского парламента одобрила законопроект, обязывающий правительство Соединенного Королевства запросить Брюссель об отсрочке выхода из ЕС и не допускающий Brexit без сделки.

Теперь законопроект должен получить одобрение королевы Елизаветы II. Против этой инициативы решительно выступает правительство премьер-министра Бориса Джонсона. Однако оно уже пообещало, что не будет препятствовать принятию закона.

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Великобритания ЕС парламент тюрьма соглашение законопроекты джонсон Brexit

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