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Палата общин приняла законопроект, обязывающий правительство Джонсона отсрочить Brexit

4 сентября, 22:43

Законопроект, в который была внесена одна поправка, был поддержан 327 законодателями

/ Фото: AFP

Палата общин британского парламента в третьем чтении приняла законопроект, обязывающий правительство премьер-министра Бориса Джонсона отсрочить выход страны из состава ЕС на три месяца — до 31 января 2020 года. Ход голосования в прямом эфире транслировал в среду вечером парламентский телеканал.

Законопроект, в который была внесена одна поправка, был поддержан 327 законодателями. Против выступили 299 парламентариев. Перед вступлением в силу законопроект должен быть одобрен членами Палаты лордов британского парламента. Ожидается, что это может произойти уже в четверг вечером, однако парламентские процедуры могут позволить немногочисленным лордам, выступающим за "жесткий" Brexit, значительно затянуть этот процесс.

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Ранее, ссылаясь на высокопоставленные источники в правительстве, британское телевидение сообщило о том, что если депутаты не поддержат политику премьера по поводу Brexit, то 14 октября Борис Джонсон объявит досрочные выборы в парламент.

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Фото: David B. Gleason / Flilckr

Как мы уже сообщали, Борис Джонсон допустил, что "жесткого" Brexit можно избежать, если Евросоюз сам предложит компромиссные варианты новой сделки между Брюсселем и Лондоном. Общаясь с местными фермерами, он заверил их в государственной поддержке в случае проблем с выходом на привычные рынки после Brexit.

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Великобритания ЕС парламент палата общин законопроекты Brexit

Источник: ТАСС

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