Экопротесты в Великобритании: дети пытались заблокировать Хитроу

Полиция задержала несовершеннолетних демонстрантов, которые пытались перекрыть крупнейший аэропорт страны





















Правоохранительные органы Лондона задержали экологических активистов, которые предприняли попытку перекрыть дорогу к главной воздушной гавани страны – международному аэропорту Хитроу.

Как сообщает Financial Times, утром 19 апреля около десятка молодых демонстрантов, в том числе и несовершеннолетних, явились в аэропорт с плакатами "Мы – последнее поколение?", но полицейские их оперативно окружили.

Члены движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания") пытаются блокировать крупнейшие транспортные развязки, чтобы привлечь внимание правительства к проблемам окружающей среды, и добиваются от властей объявления чрезвычайной климатической ситуации.

На данный момент протестующие заняли четыре главных места в центре Лондона: Парламентская площадь, Мост Ватерлоо, Оксфорд-серкус и Мраморную арку.

Напомним, что в начале этого года до Лондона докатились протесты "желтых жилетов" - движение "Народная ассамблея" выступило против навязываемых правительством мер жесткой экономии, приватизации госкомпаний и за смену власти в целом.

Мы также писали о другой демонстрации "желтых жилетов" в британской столице – в декабре протестующие потребовали у премьера Терезы Мэй добиться выхода Соединенного Королевства из состава ЕС и более решительных шагов в процессе реализации Brexit.

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