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В Лондоне задержаны более 500 участников экологической акции протеста

Сегодня, 00:23

Стражи порядка на местах взаимодействуют с представителями общественности и частными компаниями

Архивное фото. Фото: Александр Яремчук, Сегодня
Архивное фото. Фото: Александр Яремчук, Сегодня.

Число задержаний активистов природоохранной организации Extinction Rebellion в Лондоне стремительно растет и уже превысило полтысячи с начала протестов в минувший понедельник. Об этом в четверг вечером сообщила в "Твиттере" полиция британской столицы.

"Офицеры задержали уже более 500 участников протеста Extinction Rebellion. Расследование будет продолжаться, 10 лицам уже предъявлены обвинения", — сказано в твите Скотленд-Ярда.

В полиции подчеркнули, что стражи порядка на местах взаимодействуют с представителями общественности и частными компаниями для того, чтобы собрать необходимые доказательства нанесения демонстрантами ущерба местным жителям, которые будут использованы при предъявлении обвинений задержанным.

Активисты Extinction Rebellion планируют в течение ближайших двух недель продолжать устраивать демонстрации на дорогах британской столицы. При этом полицейские потребовали от них прекратить проводить точечные митинги и обязали всех активистов до вечера пятницы переместиться для продолжения акции протеста исключительно в окрестностях Мраморной арки.

Напомним, что накануне около 10 часов утра в машину посла Украины в Великобритани Натальи Галибаренко на стоянке перед зданием посольства намеренно врезался другой автомобиль. Была немедленно вызвана полиция, однако даже после прибытия правоохранителей на место инцидента, злоумышленник смог еще раз протаранить машину дипломата


Как уже сообщалось, на месте событий копам пришлось открыть стрельбу: было использовано огнестрельное оружие и электрошокер, автомобиль был остановлен, а мужчина в возрасте более 40 лет арестован.

Мы также писали, что перед атакой злоумышленник несколько часов громко слушал в машине украинскую музыку.

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Тег Лондон, задержание

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Источник:

ТАСС

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