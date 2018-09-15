Экс-премьер Великобритании прогнозирует "разворот" Brexit течение пяти лет

Сегодня, 00:21

Блэр пояснил, что сейчас премьер Мэй не имеет большинства в парламенте

Фото: GETTY
Фото: GETTY

Бывший глава правительства Великобритании Тони Блэр рассчитывает, что решение Великобритании о выходе из ЕС вскоре будет отменено.

Об этом он заявил во время дискуссии на форуме Yalta European Strategy, сообщает "Европейская правда".

Блэр подчеркнул, что он прогнозирует "разворот" Brexit течение 5 лет. "Я сделаю прогноз на 5 лет, и увидим, ошибусь ли я", – отметил он.

"Мой прогноз таков: Европа выживет (после выхода Великобритании – ред.), Европа будет процветать, а Великобритания отменит свое решение о Brexit", – заявил Блэр.

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Экс-премьер пояснил, что сейчас премьер Мэй не имеет большинства в парламенте, ни одна из политических сил не является лидирующей, и поэтому принятие важных реформ, которые необходимы в случае выхода Британии из Европейского союза, будет слишком сложной задачей.

"Я думаю, если у нас (в Британии) и дальше будут такие споры в парламенте, мы будем вынуждены и снова обратиться к народу (по поводу пересмотра Brexit)", заявил он.

Напомним, что ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила провал переговоров о торговой сделке между Великобританией и Евросоюзом по итогам Brexit.

Кроме того, глава немецкого правительства предупредила, что британцам придется платить по обязательствам перед ЕС.

Также она с воодушевлением встретила предложение ее британской коллеги Терезы Мэй по связям после выхода Британии из Евросоюза.
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