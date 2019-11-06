Эксклюзив: "Сегодня" встретились с немцами, испытывающими "остальгию" за ГДР

По словам немецкого журналиста Геральда Прашля, в основе немецкой ностальгии лежит тоска по молодости

Реклама

"Сегодня" продолжают цикл материалов "После стены", посвященных 30-летию падения Берлинской стены и объединению Германии. Событие общемирового значения произошло 9 ноября 1989-го.

В первом материале мы рассказали о том, как тысячи немцев прорывались через стену. Во втором материале было рассказано о поездке украинского офицера, служившего 30 лет назад в Германской Демократической Республике, в Восточную Германию.

В этот раз "Сегодня" расскажут о явлении, получившем название "остальгия".

Несмотря на аресты, преследования спеслужбы и ограничения свободы в ГДР, многие из тех, кто жил в социалистической части Германии, до сих пор с теплотой вспоминают свою молодость. Это явление называют – "остальгия". "Сегодня" встретились и поговорили с немцами, которые до сих пор ностальгируют за соцализмом. Наши журналисты пытались выяснить – что за чем именно они скучают.

Приветливый и жизнерадостный Карл встречает "Сегодня" на пороге своего дома под Берлином.

"Этот дом мой дедушка сам построил более 100 лет назад. Затем здесь жил мой папа, а теперь здесь живу я с женой", – говорит житель восточной части Германии Карл Гилднер.

В доме — большая библиотека. Среди книг – и "Капитал" Карла Маркса.

"Но денег здесь нет", – шутит хозяин дома.

Карл и его жена Кристиане – почти полвека вместе. Когда начали строить Берлинскую стену, им было по 10 лет.

"Тема строительства стены не обсуждалась в моей семье. Мои родители поддерживали идеологию социалистической Германии и осуждали тех, кто бежал из страны", – говорит жительница восточной части Германии Кристиане Гилднер.

Супруги никогда и не задумывали о побеге из ГДР.

"Я никогда не пробовал бежать через стену. Я знал, насколько это опасно, и какие это может иметь последствия для меня и для моей семьи", – говорит Карл Гилднер.

Доступное жилье, умеренные коммунальные тарифы и бесплатная медицина. Стабильная жизнь социалистической Германии привлекала Гилднеров.

"У нас была работа и мы были довольны своей жизнью. Хотя и существовали определенные ограничения. Но мы хотели помочь нашей стране стать лучше", – говорит житель восточной части Германии Карл Гилднер.

Но параллельно с этим в социалистической Германии была и другая жизнь – с ограничением свобод, преследованием спецслужб и многочисленными арестами. Тысячи людей стремились бежать из страны. Среди них и Ганс Иоахим. Говорит, когда они с женой написали заявление на выезд, то фактически стали предателями.

"Мою жену уволили с работы, за мной начали следить, прослушивали домашний телефон. Нам намекали, что если мы попробуем покинуть страну, то с нашими детьми случится беда", – вспоминает житель восточного Берлина Ганс Йоахим Кюстер.

Несмотря на очевидные минусы жизни в соцстранах, Гилднеры вспоминают свою молодость тепло. Это явление в Германии называют – "остальгия" и даже изучают в берлинском музее ГДР. Здесь до мелочей воссоздали жизнь и быт восточных немцев.

"Многие люди, которые жили в социалистической Германии, приходят к нам в музей вспомнить прошлое. Также к нам ходят студенты, изучающие историю", – рассказывает научный сотрудник берлинского музея ГДР Мария Бартоломеус.

В музее, в частности, можно на реальном автомобиле тех времен – "Трабанте", проехаться виртуальными улицам восточной Германии.

"Платтенбау — это панельные дома, которые строили в восточной Германии, которые могли вместить много людей в ограниченном пространстве", – рассказывают в музее ГДР.

В музее можно также посетить детский сад с деревянными игрушками.

"В детский сад в социалистической Германии ходило около 90% детей. Ведь все их родители много и долго работали", – объясняют посетителям в мезее ГДР.

А в воссозданной в музее гостиной можно посмотреть программы 30-летней давности.

"Вы можете выбрать программу и посмотреть новости, например, за 1984 год", – говорят в музее.

Интерьер комнат настолько реалистичен, что посетители могут почувствовать дух ушедшей эпохи.

Конечно, приготовить на воссозданной кухне тех времен невозможно, и вода из кранов тоже не течет. Но в музее можно выбрать рецепт, например борщ, распечатать его и забрать домой.

Ностальгируют восточные немцы прежде всего по молодости, говорит журналист Геральд Прашль. Он работает в немецком журнале, популярном среди жителей восточной Германии. К 30-летию падения Берлинской стены вышел специальный выпуск.

"Это — последнее фото лидеров социалистических стран всего мира, сделано в 1989 году. Вот здесь по центру Горбачев", – показывает журналист Геральд Прашль.

В журнале Геральд Прашль вместе с коллегами исследуют настроения своих читателей – что они чувствуют через 30 лет после падения стены.

"Ностальгируют преимущественно те, кому во времена существования восточной Германии было не более 30 лет. Эти люди скучают по тем временам, когда они были молодыми", – объясняет журналист Геральд Прашль.

Семья Гилднеров держит небольшое хозяйство — утки и куры. Они до сих пор верят в идеи социализма.

"Социализм имеет право на существование. Еще сам Карл Маркс говорил, что социализм возникает, когда мы имеем очень развитый капитализм. Я верю, что сейчас, когда капитализм достиг своего максимума, мы сможем построить социализм", – говорит жительница восточной части Германии Кристиане Гилднер.

Кристиане признается – они не просто так переехали в тихий городок в тридцати километрах от столицы.

"Я чувствую себя чужой в нынешнем Берлине. Здания и люди стали другими", – говорит Кристиане Гилднер.

В этом доме Гилднеры надеются через четыре года отпраздновать золотую свадьбу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама