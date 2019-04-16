Эксперты оценили, сколько времени займет восстановление собора Парижской Богоматери

Перед началом восстановительных работ необходимо исследовать сохранившиеся конструкции

Фото: AFP

Около 10-12 лет может потребоваться на восстановление собора Парижской Богоматери. Такое мнение выразил председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви (РПЦ), протоиерей Леонид Калинин.

"Насколько известно по первым известиям с места трагедии, пострадала в основном кровля, шпиль, связанные с той реконструкцией и тотальной реставрацией, которая была предпринята в XIX веке. То, что мы видим – эти верхние части, существуют их чертежи, поэтому это очень облегчает работу. Но само здание, конечно, сильно пострадало, и нужно проводить определенные исследования – инструментальные, профессиональные – на предмет того, насколько можно доверять тем конструкциям, которые сейчас существуют, какова их несущая способность, устойчивость к разрушениям и т. д. Это серьезная исследовательская работа, поэтому, полагаю, лет 10-12 потребуется, чтобы этот собор полностью был восстановлен", – сказал Калинин.

Напомним, что пожар в Нотр-Даме начался вечером 15 апреля. В результате случившегося у собора рухнула крыша и знаменитый шпиль. В то же время, как сообщали службы спасения и представители администрации храма, удалось спасти и его колокольни, и все хранившиеся внутри реликвии.

Как мы уже писали, на данный момент возгорание практически побороли- спасатели "добивают" мелкие очаги огня, которые остались внутри здания. Хотя с улицы уже дыма не видно, пожарные продолжают работать внутри - следят за остаточными очагами и охлаждают горячие конструкции, чтобы пожар не возобновился.

Ночное ЧП в Нотр-Даме является одной из топ-тем дня. С остальными главными темами вы можете ознакомиться с видеосюжете:

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