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"Эпидемия, которая быстро усугубляется": во Франции более 9 тыс. заразившихся COVID-19

18 марта, 22:13

Елена Вус

Летальным исходом закончилось заражение для 264 пациентов

По последним данным министерства здравоохранения Франции на среду, количество выявленных случаев заболевания COVID-19 в стране составляет 9134.

Как сообщил генеральный директор департамента санитарной службы министерства здравоохранения Франции Жером Саломон, летальным исходом закончилось заражение для 264 пациентов. За последние сутки умерли 89 человек.

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"Теперь у нас эпидемия, которая быстро усугубляется", – заявил чиновник Минздрава. По его словам, Европа стала эпицентром эпидемии нового коронавируса.

Он сообщил, что 3626 человек госпитализированы. В отделениях реанимации находятся более 920 тяжелых больных.

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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил серию новых чрезвычайных мер в связи с эпидемией коронавируса.

А французские ученые сделали важное заявление о передаче нового коронавируса. Мол, нет доказательств, что домашние животные играют какую-либо роль в распространении вируса.

В свою очередь китайские специалисты назвали группу крови, наиболее уязвимую для коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Франция эпидемия Минздрав заражение коронавирус COVID-19

Источник: Интерфакс-Украина

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