Макрон: Франция будет жить в условиях "санитарной войны"

«Наш враг невидим, но он есть, и он наступает», - сказал президент Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил серию новых чрезвычайных мер в связи с эпидемией коронавируса. Он выступил в прямом телевизионном эфире с обращением к нации из Елисейского дворца.

Макрон констатировал, что "угроза коронавируса стала реальностью". "Мы находимся в состоянии санитарной войны. Наш враг невидим, но он есть, и он наступает", — сказал он. "Я вновь прошу вас оставаться дома и сохранять спокойствие", — обратился президент к французам.

Еще одна мера, на которую, по словам Макрона, власти пошли из-за несоблюдения французами санитарных норм и рекомендаций Минздрава, — ограничение на передвижение людей на территории страны. В связи с этим со вторника и минимум на 15 дней любые передвижения будут значительно ограничены, предупредил Макрон. "Собрания, семейные и дружеские встречи не будут разрешены", — добавил он.

Президент настоятельно призвал французов отменить уличные прогулки, сохранив лишь самые необходимые перемещения. Он попросил соотечественников не покидать без необходимости дома и соблюдать санитарные нормы.

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Власти уже приняли ряд мер, которые во Франции ранее никогда не вводились. Так, начиная с субботы в стране не работают рестораны, кафе, бары, ночные клубы, библиотеки, спортзалы, а с понедельника приостановлена работа яслей, школ, колледжей, лицеев и университетов.

Во время телевизионного обращения Макрон сообщил о том, что принял решение перенести второй тур муниципальных выборов, первоначально назначенный на 22 марта.

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Макрон сообщил, что все реформы, находящиеся на разных стадиях рассмотрения в парламенте Франции, будут приостановлены на период борьбы с эпидемией коронавируса в стране. Сейчас все силы парламента и правительства должны быть направлены на борьбу с эпидемией, считает президент.

Отдельно президент Франции остановился на специальных мерах поддержки французских предприятий, уже серьезно пострадавших от последствий эпидемии. Так, власти обеспечат гарантии для выплаты задолженностей компаний, находящихся в трудном положении. Будут также отменены коммунальные выплаты и налоги для малых предприятий. Государство возьмет на себя выплату компенсаций работникам, которые вынуждены оставаться дома.

Более 100 тыс. сотрудников полиции будут обеспечивать соблюдение ограничения на передвижение французов по улицам городов. С 17 марта разрешаются только необходимые передвижения в пределах территорий, в частности, к месту работы, за покупками, в случаях, связанных со здоровьем. При этом по требованию полиции необходимо будет предъявить документ, который обосновывает посещение рабочего места, невозможность дистанционной работы. В случае нарушения запрета налагается штраф в размере 38 евро, а при повторном нарушении он может вырасти до 135 евро.

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в стране превысило 6,6 тыс., умерли 148 человек. Число заболевших, увеличилось за последние сутки на 1210, количество летальных исходов — на 21.

Ранее было принято решение закрыть внешние границы ЕС с 17 марта. "В полдень, границы ЕС, Шенгенской зоны будут закрыты на 30 дней. Поездки между неевропейскими странами и Европейским союзом приостанавливаются на этот срок", — сказал Макрон.

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