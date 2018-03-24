ЕС потребует освободить сталь и алюминий от американских пошлин на постоянной основе

Сегодня, 11:25

США не будут вводить пошлины на импортную стальную и алюминиевую продукцию из Евросоюза до 1 мая

Фото: архив &quot;Сегодня&quot;
Фото: архив "Сегодня"

Европейский Союз будет настаивать на освобождении от американских пошлин на сталь и алюминий на постоянной основе. Об этом заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

"Вчера, почти перед полуночью, мы могли наблюдать важность европейского единства, когда Соединенные Штаты объявили о решении временно освободить Союз от таможенных пошлин на импорт стали и алюминия до 1 мая", – сказал глава Еврокомиссии.

Он отметил, что "это хорошая и плохая новость".

"Плохая новость в том, что Соединенные Штаты просят нас завершить переговоры, к которым мы приступим через несколько дней, до 1 мая. И, по моему мнению, это нереалистично, учитывая масштаб вопроса, который мы должны обсуждать с Соединенными Штатами. Мы будем просить, чтобы это освобождение было постоянным, а не временным", – заявил Юнкер.

Напомним, США заявили, что пока не будут вводить пошлины на импортную стальную и алюминиевую продукцию из Евросоюза и ряда других стран-партнеров.

Как известно, президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении пошлин на ввоз стали и алюминия, введение которых, по данным ВТО, может инициировать торговую войну. 
США, заявление, пошлины, европейский союз
Источник:

Интерфакс

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