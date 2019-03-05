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ЕС готов изменить соглашение о Brexit – МИД Британии

Сегодня, 13:18

На этой неделе стороны активизируют зашедшие в тупик переговоры

Джереми Хант
Джереми Хант. Фото: AFP
ЕС готов изменить соглашение о Brexit – МИД Британии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/898/aed/5c4898aed97fb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/898/aed/5c4898aed97fb.jpg Евросоюз На этой неделе стороны активизируют зашедшие в тупик переговоры

Глава МИД Великобритании Джереми Хант видит признаки того, что Евросоюз готов внести изменения в утвержденный на ноябрьском саммите ЕС текст соглашения с Лондоном об условиях Brexit. Об этом министр заявил во вторник в интервью радио BBC.

"Времени очень мало. Однако по сравнению с тем, где мы находились месяц назад, ситуация изменилась к лучшему. Я полагаю, что сигналы, которые мы получаем от ЕС (по вопросу о возможности пересмотра соглашения), в меру положительные. Впрочем, не хочу преувеличивать их важность, поскольку впереди еще много работы", - сказал Хант.

По словам министра, в Брюсселе начинают понимать, что глава британского правительства Тереза Мэй способна заручиться поддержкой большинства депутатов парламента, которые одобрят сделку, если в нее будут внесены коррективы, касающиеся спорного механизма "бэкстоп". Этот страховочный механизм позволяет сохранить членство Северной Ирландии в таможенном союзе и едином рынке ЕС, чтобы не допустить появления пограничной инфраструктуры на британо-ирландской границе. При этом британский парламент опасается, что из-за "бэкстопа" Великобритания может навсегда оказаться привязанной к европейскому сообществу, и поэтому отказывается утвердить сделку с ЕС. Брюссель, со своей стороны, до сих пор заявлял, что не согласен вносить в проект соглашения о Brexit какие-либо коррективы.

Как отметил Хант, вместо того, чтобы жестко ограничивать действие "бэкстопа" по времени, стороны могут сойтись на том, чтобы создать "арбитражный механизм", который позволит Лондону в случае необходимости прекратить действие "бэкстопа". Ожидается, что на этой неделе стороны активизируют зашедшие в тупик переговоры. У министра по вопросам Brexit Стивена Баркли и генерального прокурора Англии и Уэльса Джеффри Кокса запланированы визиты в Брюссель. По словам главы британской дипломатии, правительство по-прежнему исходит из того, что Brexit состоится в конце текущего месяца.

Ранее сообщалось, что Европейский союз готов предоставить Великобритании дополнительные гарантии того, что так называемый бэкстоп – предохранительный механизм по сохранению прозрачной границы между остающейся в ЕС Ирландией и покидающей сообщество в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией – будет носить временный характер.

Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. Если Лондон и Брюссель так и не смогут договориться об условиях процесса, добившись одобрения сделки британским парламентом, то не исключена вероятность Brexit без сделки. Подобный вариант развития ситуации предусматривает одновременное прекращение членства в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке и введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке. В краткосрочной перспективе Brexit без сделки может затруднить транспортное сообщение между Великобританией и континентом, привести к дефициту некоторых категорий товаров, создать препятствия для торговли между Соединенным Королевством и странами ЕС.

Ранее мы писали, что Лейбористская партия Великобритании поддержит проведение второго референдума о Brexit.Об этом заявил лидер партии Джереми Корбин. Как отмечается, британский парламент должен обсудить и проголосовать следующие шаги касательно выхода Британии из ЕС. Законодатели намерены предложить поправки, которые могут включать требование о вынесении соглашения о Brexit на всенародный референдум.

Кроме того, британская пресса сообщила о намерении 100 однопартийцев Мэй из Консервативной партии выступить против возглавляемого ею правительства и заставить ее отложить Brexit, если она не сможет достичь сделки с властями ЕС, которую поддержит британский парламент.

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Тег Великобритания, Евросоюз, Brexit

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ТАСС

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