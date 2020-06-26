ЕС готовится открыть внешние границы: Украина в "зеленом" списке – западные СМИ

Под запрет на въезд в Евросоюз попали 54 страны

В Брюсселе идет обсуждение списка стран, жители которых смогут посетить Евросоюз после того, как ЕС откроет внешние границы. Украина вошла в список государств, которым могут разрешить въезд. Об этом сообщает Euronews, ссылаясь на источники.

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В четверг, 25 июня, европейские чиновники не смогли принять решение о том, каким странам будет запрещен въезд после открытия внешних границ ЕС, переговоры продолжатся в пятницу. По данным дипломатических источников, между странами Союза существуют разногласия о критериях, используемых для принятия этого решения.

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Как сообщается, в "зеленый" список входят 47 стран, включая Украину, под запрет попали 54 государства.

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Впрочем, пока окончательное решение не принято, и списки еще могут меняться.

Ранее The New York Times сообщала, что в Брюсселе рассматривают возможность временного отказа во въезде на территорию ЕС для жителей США, Бразилии и России.

Напомним, Европейская комиссия рекомендует странам ЕС открывать внешние границы не ранее 1 июля.

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