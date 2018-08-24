ЕС и НАТО не являются врагами России – Меркель

Сегодня, 10:10

Европа и Россия хорошо сотрудничают и многому учатся друг у друга, заявила канцлер

Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото: AFP
Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото: AFP

Европа и НАТО не являются врагами РФ. Об этом заявила в пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи со студентами Тбилисского государственного университета, показанной в прямом эфире несколькими тбилисскими телеканалами.

"Россия является важной страной в мире, Германия имеет желание иметь хорошие отношения с Россией. Европа и Россия хорошо сотрудничают и многому учатся друг у друга, но в то же время хочу особо отметить, что ЕС и НАТО не являются врагами РФ", – отметила Меркель.

Ране Ангела Меркель заявила, что разногласия в отношениях с Россией нужно решать посредством диалога. 

"Я думаю, что в свете того факта, что по всему миру много серьезных конфликтов подчеркивает необходимость поиска решений", – сказала канцлер.

"Мы несем ответственность – и Германия, и Россия как постоянные члены Совета Безопасности ООН. ... Я придерживаюсь мнения, что разногласия можно решить только посредством переговоров", – добавила Меркель.

Напомним, встреча Путина и Меркель проходит в резиденции правительства ФРГ для почетных гостей Мезеберг. Ранее сообщалось, что на встрече Путин и Меркель обсудят конфликт в Сирии, ситуацию на востоке Украины и энергетические вопросы.

Накануне переговоров министр обороны России  Сергей Шойгу посоветовал Германии не разговаривать с Москвой с позиции силы, а помнить "уроки истории". Так Шойгу отреагировал на заявление министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, которая сообщила, что для урегулирования конфликта на Донбассе Западу необходимо вести более жесткую политик в отношении России и против нее с позиции единства и силы, чтоб заставить выполнять обязательства.
Россия, НАТО, Европа, Меркель
Источник:

ИТАР-ТАСС

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