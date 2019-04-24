ЕС и ООН подписали рамочное соглашение по борьбе с терроризмом

Стороны будут укреплять сотрудничество для обеспечения безопасности жителей Европы

Фото: Getty Images

Европейский союз и ООН в среду подписали рамочное соглашение по борьбе с терроризмом, укрепляющее их партнерство в данной сфере, по итогам второго политического диалога на высоком уровне в Нью-Йорке. Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич.

"Второй диалог руководителей по вопросам борьбы с терроризмом способствовал развитию практического сотрудничества, направленного на укрепление многосторонних усилий по противодействию терроризму и жестокому экстремизму, а также улучшению ситуации на местах", — приводятся в заявлении слова заместителя генерального секретаря ООН по антитеррору Владимира Воронкова.

Отмечается, что заключенное соглашение путем создания системы получения предварительной информации о пассажирах различных видов транспорта, а также учреждения руководящих принципов реабилитации граждан, намеревавшихся совершить террористическое преступление, снижает угрозу, исходящую от террористов, а также предлагает помощь жертвам террористических актов.

"Эффективное противодействие и предупреждение терроризма есть и остается общим приоритетом ЕС и ООН, — отметил заместитель генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы Педро Серрано. — Мы будем укреплять наше сотрудничество для обеспечения безопасности жителей Европы и всего мира, повышая авторитет соблюдения прав человека и законов".

21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Жертвами стали и 35 иностранцев, в том числе граждане Великобритании, США, Китая и Германии.

Напомним, что ответственность за трагедию на себя взяли боевики из террористической группировки "Исламское государство", однако доказательств своей причастности к теракту не предоставили.

Стоит отметить, что на следующий день после трагедии в столице Шри-Ланки прогремел новый взрыв – возле одной из церквей, которая накануне уже становилась мишенью злоумышленников, сдетонировал заминированный грузовик. Подробнее в видеосюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " ЕС и ООН подписали рамочное соглашение по борьбе с терроризмом". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"