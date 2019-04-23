Теракты на Шри-Ланке: в ИГИЛ сделали заявление

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракты

Фото: AFP

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке, в результате которых погиб 321 человек и более 500 получили ранения. Об этом сообщает The Guardian.

"Исламское государство "взяла на себя ответственность взрывы бомб на Пасху на Шри-Ланке, в результате чего погибло более 300 человек", – говорится в сообщении.

Однако боевики ИГИЛ не предоставили доказательств своей причастности к терактам.

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Ранее сообщалось, что предварительное расследование указывает на то, что атака было совершена в отместку за расстрел мечетей в Новой Зеландии 15 марта.

В рамках расследования случившегося были задержаны 40 человек, в том числе водитель фургона, который предположительно использовался террористами-смертниками, а также владелец дома, где проживали некоторые из них.

Стоит отметить, что на следующий день после трагедии в столице Шри-Ланки прогремел новый взрыв – возле одной из церквей, которая накануне уже становилась мишенью злоумышленников, сдетонировал заминированный грузовик. Подробнее в видеосюжете:

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