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Теракты на Шри-Ланке: в ИГИЛ сделали заявление

Сегодня, 15:28

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракты

Фото: AFP

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке, в результате которых погиб 321 человек и более 500 получили ранения. Об этом сообщает The Guardian.

"Исламское государство "взяла на себя ответственность взрывы бомб на Пасху на Шри-Ланке, в результате чего погибло более 300 человек", – говорится в сообщении.

Однако боевики ИГИЛ не предоставили доказательств своей причастности к терактам.

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Ранее сообщалось, что предварительное расследование указывает на то, что атака было совершена в отместку за расстрел мечетей в Новой Зеландии 15 марта.

В рамках расследования случившегося были задержаны  40 человек, в том числе водитель фургона, который предположительно использовался террористами-смертниками, а также владелец дома, где проживали некоторые из них.

Стоит отметить, что на следующий день после трагедии в столице Шри-Ланки прогремел новый взрыв – возле одной из церквей, которая накануне уже становилась мишенью злоумышленников, сдетонировал заминированный грузовик. Подробнее в видеосюжете:


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Тег Шри-Ланка, теракт, ИГИЛ

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