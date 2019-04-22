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На Шри-Ланке прогремел новый взрыв – СМИ

Сегодня, 14:29

Возле церкви, где накануне совершил теракт смертник, взорвался заминированный грузовик

Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha.

На следующий день после серии кровавых терактов, которые унесли жизни почти трех сотен человек в столице Шри-Ланки, городе Коломбо, вновь произошло ЧП.

Ссылаясь на очевидцев, агентство Reuters пишет о взрыве грузовика, припаркованный у одной из церквей, где террорист-смертник привел в действие взрывчатку накануне.

Инцидент случилась, когда саперы спецназа и ВВС пытались обезвредить начиненный взрывчаткой автомобиль.

Напомним, 21 апреля, когда католики всего мира праздновали Пасху, три элитных отеля в столице Шри-Ланки (Cinnamon Grand, Shangri-La и Kingsbury) и три церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа стали объектами террористов.

По подозрению в причастности к случившемуся полицейские уже арестовали 24 человека, а министр обороны Руван Виджевардена описал взрывы как террористический акт религиозных экстремистов.


По данным украинского МИД, граждан страны ни среди жертв, ни среди потерпевших нет – либо украинским дипломатам об этом не сообщали. Однако подтверждена гибель граждан других иностранных государств, в том числе, Великобритании, Нидерландов, США, Индии и Турции.

Украинские дипломаты уже обратились к путешествующим гражданам, указав им, что делать в случае чрезвычайных ситуаций.

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Тег Шри-Ланка, теракт, взрыв, церковь, взрывчатка

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