ЕС может предложить Великобритании перенести Brexit – СМИ
Переговоры лидеров стран ЕС в Брюсселе по этой теме еще продолжаются
Лидеры стран ЕС договорились о том, чтобы предложить Лондону отсрочить Brexit до 31 октября 2019 года, сообщило агентство Associated Press.
Согласно этому плану, в июне руководители остающихся в ЕС стран и Великобритании должны будут провести оценку того, как продвигается решение связанных с Brexit вопросов.
В то же время, переговоры лидеров стран ЕС в Брюсселе по этой теме еще продолжаются, и потому могут быть рассмотрены иные предложения по дате выхода Великобритании из ЕС.
В среду вечером лидеры стран ЕС провели саммит, на котором рассматривали вопрос о переносе крайнего срока выхода Великобритании из ЕС. Британская сторона попросила перенести Brexit на 30 июня 2019 года. Однако существует вероятность того, что на саммите выступят за то, чтобы перенести Brexit на еще больший срок.
Напомним, глава британского правительства Тереза Мэй обещает сделать все от нее зависящее, чтобы Соединенное Королевство вышло из состава Европейского Союза до 30 июня, о чем она раньше просила у Брюсселя.
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