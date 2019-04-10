Экстренный саммит ЕС В Брюсселе: что говорят о новой отсрочке Brexit

Лидеры 27 государств ЕС, как ожидается, выслушают премьер-министра Терезу Мэй

Фото: AFP

Экстренный саммит ЕС В Брюсселе: что говорят о новой отсрочке Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/e45/dc9/5cae45dc9c058.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/e45/dc9/5cae45dc9c058.jpg 2019-04-10T22:39:00+03:00 Евросоюз Лидеры 27 государств ЕС, как ожидается, выслушают премьер-министра Терезу Мэй

Экстренный саммит пока еще 28 стран-членов Евросоюза по вопросу предоставления Великобритании новой отсрочки даты выхода Королевства из состава сообщества открылся в Брюсселе. На данный момент дата Brexit назначена на 12 апреля, однако без очередной отсрочки это будет "развод" без соглашения.

Лидеры 27 государств ЕС, как ожидается, выслушают премьер-министра Терезу Мэй, которая ранее попросила о новой отсрочке до 30 июня. После этого она покинет саммит, который уже в составе 27 стран должен будет принять решение.

Судя по заявлениям глав государств и правительств по прибытии на саммит ЕС, все страны-члены Евросоюза готовы поддержать просьбу Мэй об очередной отсрочке, однако мнения лидеров расходятся по сроку. Кроме того, Брюсселю нужны заверения Лондона в том, что перенос даты Brexit не приведет лишь к "вечному продолжению тупика", в котором находится в настоящее время Великобритания.

Так, финский премьер Юха Сипиля заявила, что отсрочка по Brexit может составить не больше года. Дополнительное время на согласование позиции Великобритании по выходу из Евросоюза не составит больше года.

Возможная новая отсрочка даты выхода Великобритании из состава Евросоюза должна исключать пересмотр соглашения об условиях "развода", согласованного 25 ноября. Об этом заявил глава Европарламента Антонио Таяни на пресс-конференции на полях экстренного саммита в Брюсселе.

"Для нас очевидно, что отсрочка не может иметь цель пересмотреть соглашение", — сказал он.

Европейские страны хотят получить гарантии, что Великобритания останется надежным партнером сообщества, пока решаются вопросы, касающиеся Brexit. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте по прибытии на экстренный саммит глав государств и правительств ЕС.

В ходе встречи, отметил глава голландского правительства, будет обсуждаться "срок отсрочки, условия, на которых она будет предоставлена, и в особенност — что [премьер-министр Великобритании Тереза] Мэй планирует сделать для урегулирования разногласий в парламенте". Также, по его словам, европейские страны хотят "получить гарантии, что Великобритания останется надежным партнером, пока решаются все эти вопросы".

В свою очередь, канцлер Австрии Себастьян Курца выступил за короткую отсрочку Brexit.

Между тем, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар выразил уверенность, что страны ЕС смогут согласовать продление сроков Brexit, передает газета The Guardian.

По словам Варадкара, он "твердо убежден", что европейские лидеры смогут достичь договоренности по срокам выхода Великобритании из ЕС.

"Я считаю, что Брюссель и весь ЕС придет к консенсусу о том, что Великобритании следует предоставить немного времени для межпартийных переговоров", - отметил Варадкар.

Напомним, глава британского правительства Тереза Мэй обещает сделать все от нее зависящее, чтобы Соединенное Королевство вышло из состава Европейского Союза до 30 июня, о чем она раньше просила у Брюсселя.

На этом же мероприятии канцлер Германии Ангела Меркель призвала предоставить Британии длительную отсрочку для выхода из ЕС.

Как мы писали, аналогичную позицию поддержал и председатель Европейского совета Дональд Туск, аргументировав это опытом Европейского совета и глубокими разногласиями в Палате общин.

Сегодняшний саммит в Брюсселе, на котором обсуждается вопрос отсрочки Brexit, является одной из главных тем дня. С остальными темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Экстренный саммит ЕС В Брюсселе: что говорят о новой отсрочке Brexit". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.