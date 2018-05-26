ЕС не будет отменять санкции против РФ без прогресса в Украине – Макрон

Европейский Союз не будет отменять санкции против России без явного прогресса в Украине. Об этом в российском Санкт-Петербурге после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил президент Франции Эмануэль Макрон

"Мяч на поле России и Украины. Это так просто. Мы (ЕС) не будем отменять санкции, если ничего не будет сделано. Это то, о чем мы говорили с Владимиром Путиным", – заявил Макрон.

Ранее сообщалось, что вопрос продления антироссийских санкций будет рассматриваться на саммите ЕС 28-29 июня.

Напомним, что 24 мая в российский Санкт-Петербург прибыл президент Франции Эммануэль Макрон, чтобы принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Однако перед этим состоялась встреча Макрона с российским коллегой Владимиром Путиным.

После встречи с Путиным Макрон заявил о необходимости работы "нормандского формата", а российский лидер в свою очередь заверил, что РФ готова поддерживать встречи "нормандской четверки".

Напомним, 18 мая к российскому лидеру в Сочи приезжала канцлер Германии. После переговоров Путин и Меркель сделали заявление по миротворцам на Донбассе. Лидеры стран поручили своим внешнеполитическим ведомствам еще раз предметно проработать тему учреждения миссии ООН на Донбассе.